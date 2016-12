Pourquoi accumuler trop d’Air Miles peut vous jouer des tours

La fidélité se mérite difficilement… et se perd facilement. Air Miles saura bientôt à quel point ses membres lui resteront fidèles, après le cafouillage qui a entouré son projet de faire expirer tous les milles accumulés il y a plus de cinq ans.

Depuis des mois, les consommateurs s’inquiètent de voir disparaître leurs milles avant d’avoir pu les échanger contre des récompenses. Le site web de l’entreprise a d’ailleurs planté régulièrement en raison de l’afflux d’un trop grand nombre de clients affolés, cherchant coûte que coûte une récompense à s’offrir. Et encore là, la fustration était au rendez-vous : des articles étaient offerts à certaines personnes et pas à d’autres…

Même si Air Miles est revenu sur sa décision et que les milles accumulés n’expireront pas, les adhérents devraient tout de même songer à utiliser leurs milles rapidement. Si vous les gardez pendant plus de cinq ans, vous risquez non seulement que d’autres changements dans les politiques d’Air Miles finissent par être adoptés, mais vous risquez aussi que vos milles perdent de la valeur.

Par exemple, en 2013, un vol entre Toronto et Ottawa «coûtait» 950 milles en basse saison. Air Miles exige aujourd’hui 1200 milles pour le même vol. Une baisse de 25% de la valeur de chacun de vos milles. Le même constat s’applique pour bien d’autres vols intérieurs. Les vols internationaux, eux, sont moins touchés par cette augmentation, mais exigent tout de même 9% de plus de milles qu’en 2013.

De leur côté, les récompenses en argent, échangeables chez certains marchands, n’ont pas changé depuis 2013 : pour 95 milles, on obtient toujours 10 dollars.

Cela dit, si vous espérez toujours utiliser un programme de fidélisation pour vous offrir le voyage de vos rêves, prenez le temps d’étudier quel programme vous permettra de vous récompenser le plus rapidement. Votre fidélité vaut de l’or pour les commerçants, alors vous méritez pleinement d’être récompensés.

Cet article est adapté de MoneySense