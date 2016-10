Quel type de retraité êtes-vous?

Grâce à son impressionnant arsenal de recherches consacrées aux retraités, Nancy K. Schlossberg, docteure en psychologie, a pu définir six manières d’aborder la vie lorsqu’on a terminé sa carrière. Connaître son «profil de retraite» permet de mettre à profit ses forces et ses ressources, explique-t-elle. Cependant, rares sont les retraités qui gardent toujours le même cap; leurs nouveaux besoins et intérêts pourraient les conduire à emprunter une autre direction.

Le persévérant Loin de renoncer à ses intérêts et à ses compétences, le persévérant les adaptera néanmoins aux réalités de la retraite. Par exemple, Mme Schlossberg, qui est une professeure retraitée, n’enseigne plus, mais elle publie encore des articles dans son champ d’expertise.

