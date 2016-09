Accès location d’équipement – Le roi de la nacelle

Harold Dubé ne manquait pas de boulot avec son entreprise de coloration et de nettoyage de surfaces de maçonnerie. Il n’avait pas l’intention d’en lancer une autre, jusqu’à ce que l’un de ses clients, un maçon, veuille louer sa plateforme élévatrice pour quelques jours…

« Mes clients se sont mis à me la demander de plus en plus. Tellement que, à chaque fois que j’avais besoin de mon équipement pour réaliser mes propres contrats, il était toujours loué ! » raconte l’homme de 48 ans.

Flairant l’occasion d’affaires, Harold Dubé s’est mis à acheter des plateformes et à les louer tour à tour à d’autres entreprises de maçonnerie ou de construction. C’est ainsi que sa première société a été vendue pour faire place, en 2003, à Accès location d’équipement !

Aujourd’hui, l’entreprise établie à Sainte-Julie compte 40 employés et possède un parc de plus de 500 nacelles, chariots élévateurs et autres échafaudages — des joujoux articulés, à bras droits, télescopiques, hydrauliques, alouette ! — qu’elle loue à des clients dans les secteurs industriel et de la construction. Ses appareils sont utilisés pour des chantiers d’envergure, tels que la construction de stades, d’immeubles de condos et de bâtiments commerciaux.

La société d’Harold Dubé, qui vend aussi des équipements d’élévation à d’autres centres de location, compte des clients partout au Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis — où le secteur de la construction regagne du terrain après avoir connu un recul pendant la dernière crise financière.

Harold Dubé mise sur le service à la clientèle et le renouvellement fréquent de ses équipements pour continuer de ravir des parts de marché à ses concurrents. « Dans le marché, il n’est pas rare de voir des équipements loués qui ont 20 ans d’usage. Les nôtres ont 4 ans en moyenne », indique le président.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise croît de 30 % à 40 % par année depuis quatre ans. L’objectif d’Harold Dubé : augmenter à 1 000 le nombre d’appareils qu’il possède et ouvrir d’autres succursales dans différents grands centres.

Et, pourquoi pas, continuer de grimper dans le palmarès des Leaders ? « Dans notre domaine, c’est une course à la hauteur ! » répète l’entrepreneur.