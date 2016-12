Baseball: un maire, un stade, un fantasme?

La maquette d’un stade de baseball trône sur une table dans son bureau de l’hôtel de ville. Sur les étagères d’une petite bibliothèque, le maire de Montréal empile des souvenirs et des artéfacts liés à ce sport. Pour ce mordu, le retour des Expos dans le cénacle de la Ligue majeure de baseball (MLB) n’est pas un projet en l’air.

Denis Coderre y voit une excellente occasion de stimuler le développement urbain et la croissance économique de sa ville. Car dans cette ligue où les investissements sont devenus colossaux, de plus en plus d’équipes diversifient leurs sources de revenus en pilotant des mégachantiers immobi­liers qui font jaillir de nouveaux quartiers autour des stades.

À Montréal, la facture pourrait surpasser 1,5 milliard de dollars pour l’acquisition d’une concession et la construction d’un stade moderne susceptible de générer d’importants revenus, notamment grâce à ses loges. Mais le Québec veut-il vraiment d’une équipe de baseball majeur? Et si oui, à quel prix?

Outre le fait que 292 000 personnes ont franchi les tourniquets du Stade olympique de Montréal au cours des trois dernières années pour assister à six matchs préparatoires des Blue Jays de Toronto, ce débat n’a pas encore eu lieu. Cela dit, dans l’esprit du maire Coderre, la question n’est pas de savoir si Montréal retrouvera un jour ses Expos, mais plutôt à quel moment on en fera l’annonce.

À la fin de la saison 2004, les Expos ont quitté Montréal, incapables de suivre la vertigineuse infla­tion salariale qu’imposaient alors les organisations les plus riches. Pour tenter de survivre, la direction de la franchise avait passé toute la décennie précédente à échanger ses joueurs-vedettes dès qu’ils avaient suffisamment d’ancienneté pour réclamer des salaires importants. Ces ventes précipitées à répétition, et le manque de compétitivité sur le terrain qui en a découlé, ont fait fuir les amateurs. Ainsi, de 1998 jusqu’à leur déménagement à Washington, les Expos ont terminé bons derniers au chapitre des assistances dans la ligue nationale — n’attirant que 7 935 spectateurs par match, en moyenne, en 2001.

Or, le système économique de la MLB a énormément changé depuis. Et la porte s’est rouverte pour Montréal.

Le 5 mai dernier, le commissaire de la ligue, Rob Manfred, a accrédité la thèse du maire Coderre en déclarant que Montréal et Mexico sont favorites pour la prochaine expansion, qu’on peut prévoir dans deux à quatre ans.

La déclaration du commissaire a semblé cristalliser le flirt insistant auquel se livrent depuis quelques années les dirigeants de la MLB, le maire Coderre et un petit groupe d’hommes d’affaires montréalais, dont le leader est Stephen Bronfman.

Selon le magazine Forbes, les revenus de la MLB frô­laient en 2015 les 8,5 milliards de dollars américains. Après huit conflits de travail entre 1972 et 1995, le base­ball majeur connaît une rentabilité sans précédent, notamment grâce à son système de partage de revenus entre les équipes les plus riches et les plus pauvres. Un cer­tain équilibre s’est aussi installé sur le terrain. Le contrat qui lie les joueurs à la ligue, un des trois dossiers que le commissaire Manfred veut voir réglés avant de se lancer dans une expansion, vient d’être renouvelé. Quant aux deux autres, la construction de nouveaux stades à Tampa, en Floride, et à Oakland, en Californie, les élus de ces deux villes sont mobilisés, et ces obstacles pourraient être balayés au cours de la prochaine année.

Depuis son élection, en novembre 2013, Denis Coderre est l’ambassadeur le plus visible du projet de retour du baseball à Mont­réal. Il développe méticuleusement son réseau de contacts et d’appuis dans la MLB. Au point de se sentir suffisamment à l’aise pour appeler par son prénom le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred. «Rob est extraordinaire. Il est tout simplement extraordinaire», dit le maire.

Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en mai 2015, au siège social de la MLB, sur Park Avenue, à New York. «Nous avons passé les 20 premières minutes à évoquer Jackie Robinson, Gary Carter et le parc Jarry. On a parlé de patrimoine sportif. Les choses ont cliqué entre nous, parce que nous sommes deux passionnés», soutient Denis Coderre.

Le maire se fait par ailleurs un devoir de visiter les villes du baseball majeur, pour assister à des matchs en compagnie de son fils de 21 ans, Alexandre, ou pour rencontrer des dirigeants d’équipe. Et à titre de président de Metropolis (une association mondiale regroupant les villes de plus d’un million d’habitants), il saisit chaque occasion de tisser des liens avec les maires des villes de la MLB.

Pour illustrer les retombées positives d’une équipe, Denis Coderre cite le cas des Nationals, à Washington, où ont emménagé les Expos. «J’ai vu ce qu’a provoqué l’arrivée des Nationals dans un secteur industriel qui périclitait et où le taux de criminalité était assez épouvantable. Je suis allé voir des matchs là-bas en 2015. Wow! Il y a la joie de vivre, il y a des tailgates [NDLR: des fêtes d’avant-partie] et il y a beaucoup de gens. La venue de cette équipe a créé un boum économique dans ce coin-là.»

The Yards, l’un des principaux complexes immobi­liers ayant vu le jour après la construction du stade des Nationals, compte déjà 2 800 appartements, et il aura attiré quelque 16 000 nouveaux résidants dans le quartier lorsque tous les volets en auront été terminés, selon CityLab, un site américain spécialisé dans l’innovation urbaine.

D’après une récente étude de l’agence immo­bilière Trulia, établie à San Francisco, dans 18 villes amé­ricaines sur les 29 qui comptent une équipe de baseball majeur, la valeur des résidences situées autour des stades est nettement au-dessus de la moyenne des autres quartiers.

À ceux qui soutien­nent que les équipes sportives n’ont pas d’effet économique, que les gens dépen­sent leur argent autrement quand il n’y a pas d’équipe professionnelle dans leur ville, le maire Denis Coderre répond: «Accueillir du sport professionnel n’est pas une finalité, c’est un outil qui aura des répercussions majeures sur le développement urbain, le logement social et le développement économique.»

Quand les Cards de Saint-Louis ont cons­truit leur stade Busch, au milieu des années 2000, leur concept était lié à l’aménagement du Ballpark Village, un nouveau quartier couvrant environ quatre hectares dans lequel on trouve près d’un demi-millier d’habitations, 42 000 m2 de bureaux (à peu près la moitié de la Place Ville-Marie), 2 000 places de stationnement et quelque 23 000 m2 de boutiques, bars et restaurants. De tels quartiers animés génèrent de l’activité économique tous les jours, alors que, de façon générale, le baseball n’en suscite que 81 jours par an. Avec ces investissements immobiliers, les propriétaires d’équipe gagnent ainsi sur tous les fronts.

Les Giants de San Francisco ont le mieux réussi leur maillage du baseball et de l’immobilier. Depuis qu’ils ont construit l’AT&T Park, en 2000 (le stade a été entièrement financé par des fonds privés), le quartier industriel adjacent, China Basin, connaît une révolution urbaine. Les immeubles de condos de luxe s’y sont multipliés. L’étude de Trulia cite notamment le One Rincon Hill, une tour résidentielle où la valeur des appartements atteint les deux millions de dollars américains. La valeur médiane des résidences situées aux environs de l’AT&T Park est, à 1,14 million, la plus élevée dans le baseball majeur.

Et les Giants n’entendent pas en rester là. À l’ombre de leur stade, sur l’autre rive de McCovey Cove (la baie où échouent les longs circuits cognés au champ droit), poussera bientôt le quartier Mission Rock, où l’on aménagera notamment de vastes parcs et des terrains de sport. On y prévoit, entre autres, la construction de 1 500 logements abordables près du réseau de transport public. Et bien sûr, d’autres tours, d’autres locaux commerciaux et encore plus de commerces verront le jour.

Une telle chose serait-elle envisageable à Montréal? Le secteur des bassins Peel et Wellington, où la Société immobilière du Canada possède de vastes terrains, serait privilégié pour aménager le futur stade. Et nombreux sont ceux qui ont noté que le tracé du système léger sur rail (SLR) prévoit une gare directement sous le bassin Peel, juste en face de ce qui pourrait être le prochain domicile de la version 2.0 des Expos…

Le maire Coderre soutient que quatre lieux sont à l’étude. «Un stade de baseball deviendrait un trait d’union entre le centre-ville, Griffintown et le Vieux-Montréal. Les gens pourraient aller magasiner avant un match et manger au restaurant. Ça deviendrait un milieu de vie. Nous pourrions aménager une place en l’honneur de Jackie Robinson, ou encore créer un espace public et lui donner le nom de Jonesville [NDLR: une section du parc Jarry où Mack Jones avait l’habitude de frapper des circuits]. Montréal est une ville de créativité, alors nous pouvons faire beaucoup de choses. Pour moi, ce n’est pas anodin ou rêveur de parler ainsi. C’est réaliste.»

Un tel plan de développement se marierait parfaitement avec les activités de Claridge, le fonds d’investissement privé que dirige Stephen Bronfman — qui a décliné la demande d’entrevue de L’actualité. Parmi les investisseurs prêts à s’associer à la famille Bronfman pour acquérir une franchise de baseball, on compte notamment l’avocat mont­réalais Mitch Garber et l’homme d’affaires Larry Rossy.

À la fin de l’année 2015, en compagnie de ses partenaires Montoni (un géant québécois de la construction) et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, Claridge a annoncé la mise en chantier d’Espace Montmorency, qu’on qualifie de plus grand ensemble immobilier jamais réalisé à Laval. Espace Montmorency fera jaillir un quartier autour de la Place Bell, le nouvel amphithéâtre de 10 000 sièges dans lequel jouera à compter de 2017 le club-école du Canadien de Montréal. «Le projet consiste en une dizaine d’immeubles, qui abriteront des boutiques, des bureaux, un hôtel, des lieux de divertissement et des espaces publics», mentionnait le communiqué du consortium.

Pour démontrer leur sérieux aux 30 propriétaires d’équipe de la MLB, dont le vote déci­dera au bout du compte du retour du baseball majeur à Montréal, le maire Coderre et Stephen Bronfman ont envoyé une lettre commune en octobre 2015. «Nous leur avons parlé d’études de faisabilité et de ce genre de choses. Et nous leur avons fait savoir que nous étions prêts à les rencontrer», explique le maire.

Les immenses coûts d’acquisition et de démarrage d’une concession nécessiteront sans doute une forme quelconque d’aide de l’État. Pour la construc­tion d’un stade, le premier ministre Philippe Couillard a déjà écarté l’hypothèse d’une subvention directe, comme celle dont ont bénéficié la Ville de Québec et Québecor pour le Centre Vidéotron. Le maire Coderre, lui, refuse «de s’embarquer tout de suite dans un débat quant à la faisabilité d’un stade». Mais spontanément, il rappelle une idée formulée en 2014 par Dominic Therrien, avocat spécialisé en immigration pour gens d’affaires, et qui a déjà joué au baseball dans l’organisation des Braves d’Atlanta. Pour épargner les contribuables, l’avocat avait suggéré que le gouvernement crée un volet spécial du programme d’immigrants investisseurs pendant trois ans.

Chaque année, le Québec accorde la résidence permanente à un certain nombre d’immigrants fortunés qui, en échange, acceptent de prêter 800 000 dollars à l’État québécois, sans inté­rêt, pendant cinq ans. Les places sont limitées, et des milliers de candidats sont refusés chaque année. Dominic Therrien proposait qu’on accepte 620 personnes de plus par an pendant trois ans. Au lieu de prêter 800 000 dollars, ces 1 860 personnes signeraient un chèque de 275 000 dollars non remboursables. Le stade serait construit avec les 510 millions ainsi récoltés.

«Cette idée est encore plus pertinente aujour­d’hui qu’elle ne l’était en 2014, affirme Dominic Therrien. La valeur du dollar canadien a chuté depuis 2014, ce qui crée une pression additionnelle sur les investisseurs québécois qui souhaitent acquérir une équipe. Ils auront forcément moins d’argent à investir dans un stade. Par ailleurs, la demande d’immigration au Québec est très forte. Il y a là une manne qu’il faut saisir et qui aurait très peu d’effet sur nos seuils d’immigration.»

Aux États-Unis, le propriétaire du club de soccer Orlando City, de la Ligue majeure de soccer (MLS), a eu recours au programme américain d’immigrants investisseurs en 2016 pour financer 10 % de son nouveau stade de 156 millions de dollars. Et les infrastructures adjacentes au tout récent Barclays Center de Brooklyn, où jouent les Nets (NBA) et les Islanders (LNH), ont aussi été payées de cette façon.

«À titre d’ancien ministre de l’Immigration, je connais très bien ce programme, dit le maire Denis Coderre. Il y a des plans d’affaires qu’on peut élaborer, et certains types de partenariats public-privé sont possibles. Il y a moyen de parvenir à construire un stade.»

Sans trop y croire, les amateurs de sport du Québec se sont mis à rêver au retour des Expos au cours des dernières années. Au train où vont les choses, ils ont de bonnes chances d’être exaucés.