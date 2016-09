LEADERS 2016: Artika

«Notre but, c’est de démocratiser le design et la technologie», dit Marc Couture, PDG d’Artika. L’entreprise de Dorval conçoit et fabrique de la robinetterie, des lavabos, des luminaires et des appareils de chauffage (convecteur mural, foyer d’extérieur) de style contemporain à petit prix. «La plupart des gens n’ont pas les moyens de se payer des produits design», dit le PDG, dont l’entreprise, présente dans neuf pays, vend à de grandes surfaces, comme Home Depot et autres Costco.

Depuis leurs débuts, en 2007, Marc Couture et sa conjointe, Isabelle Laforce, ont toujours maintenu la même approche. «On part de produits très haut de gamme, qui se vendent en boutique 1 000 ou 2 000 dollars, et on travaille pour en obtenir un comparable au tiers du prix», explique le PDG.

Depuis deux ans, le duo a créé une nouvelle division, Smartika, pour s’attaquer à un tout nouveau créneau : «l’Internet des objets», ces éléments de la vie courante branchés sur le Web, des thermostats et des lampes par exemple. «Les thermostats programmables sur le marché sont tellement compliqués que personne ne les utilise à leur plein potentiel, alors que c’est super-simple à partir d’un téléphone intelligent», dit Marc Couture.

Artika s’apprête à lancer ses nouveaux produits alors que Google a renoncé plus tôt en 2016 à poursuivre son incursion dans l’Internet des objets. Marc Couture, dont la société possède plus de 50 brevets et qui vient d’ouvrir un centre de recherche dans le quartier Griffintown, à Montréal, croit avoir trouvé comment faire mieux que Google : les produits Smartika seront faciles à utiliser et moins chers que ceux présentement sur le marché. «De 5 à 10 fois moins chers», assure le cofondateur.

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.