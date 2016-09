LEADERS 2016: Backstage Commerce

Derrière le glam et les paillettes, le marché de la beauté est étonnamment conservateur, assure Jonathan Morello, PDG et fondateur de Backstage Commerce, qui imprime sa marque dans le marché mondial des produits de beauté capillaires. La plupart des coiffeurs, par exemple, n’ont pas d’ordinateur dans leur salon, et n’achèteront pas un nouveau colorant tant qu’ils n’auront pas vu les résultats de leurs propres yeux. Qu’à cela ne tienne, son équipe — âge moyen : 30 ans — a eu une idée : créer une appli qui permet au coiffeur de voir une vidéo en pointant simplement son téléphone intelligent vers l’étiquette du produit.

Un million de coiffeurs en Amérique du Nord connaissent Backstage Commerce grâce à ses deux produits-vedettes : KeraStraight, introduit en 2011, premier produit de lissage sans formaldéhyde, un agent cancérigène ; et Hair Treats, des extensions pour cheveux non crépus qui s’appliquent sans colle — que Jonathan Morello a conçues lui-même. «Les coiffeurs ont tout de suite aimé Hair Treats parce que c’était moins cher et plus rapide à appliquer», dit l’entrepreneur.

Le marché mondial des produits de beauté se chiffre à plus de 100 milliards de dollars. «Il faut constamment prendre le pouls du marché mondial pour commercialiser de nouveaux produits très rapidement», précise Jonathan Morello, 35 ans. «Actuellement, les consommateurs veulent avoir les produits “exclusifs” qui étaient auparavant réservés aux professionnels. Ce n’est pas simple, mais on cherche la manière d’y arriver.»

Backstage offre actuellement 19 marques de produits, dont la moitié est créée par ses troupes, l’autre moitié importée d’Asie, d’Europe et d’ailleurs en Amérique. Jonathan Morello vise plus haut encore, inspiré par Vidal Sassoon, ce coiffeur qui a fondé un empire de produits pour cheveux dans les années 1970 et 1980. «Nous créons sans cesse de nouveaux produits. On a construit le réseau, maintenant on va le mettre à profit.»

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.