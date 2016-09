LEADERS 2016: Crakmedia

Ses logiciels aident des entreprises à vendre de tout, vraiment de tout. Mais comment Crakmedia, une agence née en 2006 dans le quartier Nouvo Saint-Roch, à Québec, parvient-elle à faire sa place alors qu’AdSense, de Google, a le quasi-monopole de la publicité sur les moteurs de recherche ?

Crakmedia a trouvé comment travailler directement dans les sites de ses clients pour y attirer les internautes, alors que ses concurrents ont plutôt recours à des mots-clics sur les moteurs de recherche. L’agence de Québec, spécialisée dans la monétarisation du trafic Internet, va au-delà de la simple « revente de clics », confirme Adam Winters, directeur d’iBallers, une société de marketing Web située à Los Angeles. « Crakmedia excelle dans la manière de reconnaître les internautes les plus susceptibles de s’inscrire sur le formulaire de l’annonceur, voire d’acheter son produit ou son service. C’est hyper-technique et ça vaut très cher », poursuit le directeur d’iBallers — qui fait la promotion de comprimés de testostérone censés accroître la virilité, d’appareils pour contrer la cellulite et autres machines à faire pousser les cheveux.

« Nous sommes payés selon le résultat : nous faisons de l’argent si nos clients font des ventes grâce à nos services », explique Nicolas Chrétien, président et fondateur de Crakmedia, qui tire 98 % de son chiffre d’affaires de l’étranger.

Les logiciels de l’entreprise ciblent le comportement des internautes grâce aux métadonnées des 50 milliards de pages vues chaque mois sur les sites de ses 17 000 clients affiliés — qui, pour la plupart, offrent des produits et services que refuse de promouvoir AdSense, comme des pilules pour augmenter la taille du pénis ou le poker en ligne. Crakmedia surveille même la météo dans plus de 200 pays — le trafic Internet augmente avec le mauvais temps ! — et lance des campagnes ciblées en fonction du temps qu’il y fait.

Deux embûches ont nui à la croissance de la société de 2014 au début de 2016. Un des partenaires a quitté l’entreprise, en désaccord avec des choix technologiques. Et une bataille juridique contre un « chasseur de brevets » a été très coûteuse. La Cour fédérale du district de Californie et la Cour d’appel ont donné raison à Crakmedia. « Tout ça est derrière nous, dit Nicolas Chrétien. D’ici 2020, notre chiffre d’affaires atteindra les 100 millions de dollars. »

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.