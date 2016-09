LEADERS 2016: DNE Resources

Pas facile de choisir son fournisseur d’électricité quand on doit, comme certains Albertains, comparer plus de 200 forfaits offerts par 30 entreprises — et même davantage si on inclut le gaz naturel. D’où la popularité des courtiers en énergie, dont DNE Resources, qui prend de vitesse ses concurrents grâce à une technologie révolutionnaire… le téléphone ! «Traditionnellement, les vendeurs se déplacent pour rencontrer les clients», explique le président de l’entreprise montréalaise, Wayne Burke. C’est ce que lui-même faisait jusqu’à ce que son ami Steve Shoiry suggère d’exploiter des centres d’appels, comme lui le faisait dans le secteur de la finance. De là est née DNE Resources.

Steve Shoiry, 33 ans, compare d’ailleurs le courtier en énergie au courtier en prêts hypothécaires. «On est le Multi-Prêts de l’énergie. On analyse les besoins du client, puis on négocie le tarif d’électricité ou de gaz pour lui», explique le PDG. L’important volume permet à l’équipe de 150 employés d’obtenir de meilleurs prix auprès des fournisseurs.

Expliquer par téléphone des contrats complexes, personne n’y croyait quand les deux amis se sont lancés, en 2009, raconte Wayne Burke, 32 ans. Aujourd’hui, plus de 70 % de leurs ventes aux entreprises sont effectuées par l’intermédiaire du fil de cuivre. Non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis, en Irlande, au Royaume-Uni et, sous peu, en Australie.

N’empêche, même les cofondateurs reconnaissent que l’invention de Graham Bell a ses limites. Ils élaborent en ce moment un outil en ligne pour devenir «l’Expedia de l’énergie». Même avec 200 forfaits, choisir le bon fournisseur d’électricité sera facile pour un algorithme.

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.