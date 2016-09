LEADERS 2016: Équation humaine

Compter Adidas depuis cinq ans dans son carnet de clients, ça fait une jolie carte de visite. C’est en partie grâce à cette expérience que l’agence de marketing Web montréalaise Équation humaine a séduit un nouveau grand client à l’étranger : la Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF), filiale française du groupe Abertis, qui gère 8 300 km d’autoroutes dans 13 pays. «Elle a fait confiance à des Québécois en raison de notre savoir-faire à l’international. On travaille avec Adidas dans 50 pays en 17 langues», dit Marc-André Garand, associé et PDG d’Équation humaine.

L’agence, fondée en 2006, compte des bureaux à Amsterdam, Paris, Toronto et Montréal — où elle a entre autres conçu des applications mobiles pour le Groupe TVA, l’adaptation pour mobiles du site de Simons, l’application MonIdée, de la Banque Nationale, et la gestion du marketing de Chaussures Panda.

«Le marketing Web, ça ne concerne plus juste le site Web et les médias sociaux. Nous travaillons sur la totalité de l’empreinte numérique de nos clients», dit Marc-André Garand, 54 ans.

L’entreprise, qui a investi deux millions de dollars en recherche et développement depuis 2014, a créé des logiciels, appelés Doug et Influencer, qui permettent aux clients de faire de la prospection hyper-ciblée. Vinci Aviation, par exemple, une entreprise de services aériens de Mirabel, a pu analyser le trafic sur son site Web afin de déceler des clients potentiels et de personnaliser son approche de vente.

L’unité d’innovation d’Équation humaine a également conçu un produit : le Bob Findr. Couplé à une appli, ce «pisteur d’objet» de la taille d’un porteclé permet de retrouver l’objet auquel il est attaché (clé, valise, appareil photo, animal de compagnie). «Bob Findr permettra toutes sortes de nouvelles expérimentations pour des campagnes de marketing», dit David Brochu, vice-président de la stratégie et de la croissance internationale.

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.