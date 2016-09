LEADERS 2016: FixMeStick

En Amérique du Nord, un ordinateur sur trois est infecté en ce moment même par un logiciel malveillant. Même les appareils dotés d’un logiciel antivirus ne sont pas totalement à l’abri de ces vers, virus et autres chevaux de Troie. Devant cette épidémie, deux ingénieurs montréalais ont mis au point en 2011 un remède : FixMeStick, une clé USB capable de nettoyer en quelques minutes un ordinateur infecté.

«Avant nous, il n’existait pas de dispositif externe de désinfection pour le grand public», raconte Marty Algire, PDG de FixMeStick (littéralement : «Clé répare-moi»). Et les antivirus installés dans les appareils? S’ils avaient échoué à reconnaître la menace, ils n’étaient d’aucun secours pour l’éliminer. Il fallait s’en remettre à un professionnel. Désormais, il suffit d’insérer le dispositif de désinfection dans un port USB.

FixMeStick a vendu plus de 300 000 clés antivirus en 2015 (60 dollars pour une durée d’un an, mises à jour comprises) dans les Walmart, Costco, Best Buy et autres Bureau en gros du continent.

Marty Algire et son associé Corey Velan ont estimé, en 2012, que la publicité à la radio et à la télé serait plus efficace que le Web et les médias sociaux pour faire mousser les ventes. «Il y a tellement de fraudes sur le Web, il faut rassurer le public par de la publicité traditionnelle et une présence en magasin», dit Marty Algire, 42 ans. Plus de deux millions de dollars ont été consacrés à la pub télé et radio en 2015.

«Les détaillants aiment le produit parce que FixMeStick crée une demande en magasin», dit Ben Garber, responsable du développement des affaires de Software Packaging Associates. Ce grossiste installé en Ohio écoule 100 000 clés FixMeStick par an auprès de trois grands détaillants américains (Best Buy, Home Shopping Network et Fry’s Electronics). Et ça ne fait que commencer : FixMeStick s’attaque maintenant au marché britannique et bientôt à l’Allemagne et au Japon.

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.