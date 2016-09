LEADERS 2016: Functionalab

Vieillir en beauté et en sagesse, c’est le rêve de la plupart des femmes… et des hommes. Et à Functionalab, où l’on élabore des produits de beauté haut de gamme et exploite cinq cliniques de médecine esthétique sans chirurgie, on s’en réjouit ! «Les gens ne veulent plus passer sous le bistouri», dit Francis Maheu, directeur général de l’entreprise, qui lui-même porte la belle quarantaine.

En 2009, alors banquier d’affaires actif dans l’industrie cosmétique, Francis Maheu s’associe à Erick Geoffrion, un promoteur de marques qui a travaillé avec Louis Vuitton et Estée Lauder, et les deux hommes créent Functionalab. Dès 2010, leurs produits remportent deux prix prestigieux, à Paris et à Bologne. Ce qui suscite l’intérêt des grands magasins de la 5e Avenue, à New York, et du célèbre Harrods de Londres.

Près de la moitié de la croissance de l’entreprise se fera au Canada, par des fusions. Ainsi, en 2011, elle s’associe avec Jouviance, créateur québécois de crèmes de beauté distribuées dans plus de 2 000 pharmacies Jean Coutu et Shoppers Drug Mart. Le propriétaire de Jouviance, Roger Southin, devient un associé de Functionalab, qui s’installe dans le quartier Griffintown, à Montréal. En 2013, autre fusion, avec une autre entreprise québécoise, Dermapure, qui exploite deux cliniques de médecine esthétique sans chirurgie (remodelage, dermabrasion, injections de Botox et de produits volumisants), auxquelles Functionalab en ajoutera trois.

«Nous ouvrirons une trentaine de cliniques au Canada d’ici trois ans», dit Francis Maheu. Des médecins d’autres pays veulent aussi se joindre au groupe, dit-il. Mais chaque chose en son temps.

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.