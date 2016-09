LEADERS 2016: GSoft

Nul, nul et renul. En 2010, après deux ans de travail et un million de dollars d’investissements, Simon De Baene a dû le reconnaître : le logiciel élaboré par GSoft, son entreprise, n’était bon à rien.

Sur le papier, l’idée semblait pourtant prometteuse : un programme informatique pour faciliter la gestion de SharePoint — un produit de Microsoft dont la complexité est notoire. « On avait 150 fonctions, mais aucune qui fonctionnait », se souvient le PDG de 31 ans. Avec les deux autres cofondateurs, Guillaume Roy et Sébastien Leduc, il a décidé de tout jeter à la poubelle et de repartir à zéro.

La nouvelle version, prête trois mois plus tard, avait un seul outil, mais aucun bogue. Le logiciel a depuis séduit des clients comme Coca-Cola, la NASA et l’armée américaine, ce qui a permis à l’entreprise de gruger 29 % des parts du marché mondial. « On n’est pas l’épine dans le pied de nos concurrents, on est la gangrène », dit le PDG.

Plutôt que d’encaisser tous les profits, les dirigeants investissent dans leur « gang » de quelque 150 employés. Congés illimités, party de Noël à l’étranger, dîners gratuits préparés par un traiteur et abonnement au club de gym ne sont que quelques-uns des avantages dont bénéficie l’équipe.

Non seulement cela permet de concurrencer Google et Microsoft pour le recrutement, mais c’est aussi rentable, assure Simon De Baene. « Un employé heureux est plus productif, il offre un meilleur service au client. » Et tous deux restent plus longtemps fidèles à l’entreprise.

GSoft croit tellement à l’importance du bonheur qu’elle a conçu un logiciel — aujourd’hui utilisé par Apple, Disney et Telus, entre autres — pour mesurer le bien-être des troupes.

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

