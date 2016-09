LEADERS 2016: IOU Financial

Cinq secondes : c’est tout le temps qu’il faut à IOU Financial pour décider d’accorder ou non un prêt à une PME. «Et l’argent est versé en moins de 48 heures, parfois le jour même», se targue le PDG de 43 ans, Philippe Marleau.

Les entrepreneurs peuvent demander entre 5 000 et 150 000 dollars, qu’il s’agisse d’un dentiste souhaitant acquérir un nouvel appareil pour son cabinet ou d’un aubergiste voulant rénover ses chambres. Le processus se déroule en ligne et ne nécessite au total que trois minutes, comparativement à des jours, voire des semaines dans les banques traditionnelles.

Pour être aussi efficace, IOU Financial a mis au point sa propre cote de crédit, qui prend en compte plus de 500 critères, dont des évaluations sur le Web. «Si un restaurateur a de bons commentaires sur Yelp ou si un vendeur a cinq étoiles sur eBay, il y a plus de chances qu’il rembourse son prêt.»

L’entreprise de Montréal, qui a d’abord lancé ses services aux États-Unis, a récemment ouvert ses coffres aux PME canadiennes. À ce jour, plus de 300 millions de dollars ont été versés des deux côtés de la frontière et environ 5 % des prêts n’ont pas été complètement remboursés. C’est davantage que dans les banques, ce qui explique que l’entreprise demande des intérêts plus élevés — de 15 % à 20 % du montant alloué.

Faire affaire avec IOU Financial, «c’est l’équivalent d’envoyer une lettre à Vancouver avec FedEx plutôt que par la poste ordinaire, illustre Philippe Marleau. C’est plus cher, mais c’est plus simple et plus rapide.»

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.