LEADERS 2016: Kinova

Le bras robotisé s’anime sous mes yeux incrédules et, suivant mes commandes maladroites avec la manette, saisit délicatement le crayon devant moi. « Après cinq minutes d’entraînement, un enfant de cinq ans sera capable de boire un verre d’eau », affirme Charles Deguire, PDG de Kinova, une entreprise de robotique située à Boisbriand.

Le robot, baptisé JACO, donne de l’autonomie aux personnes à motricité réduite dans 35 pays, dont la Chine, l’Allemagne et les États-Unis. Mais l’appareil, ainsi que son petit frère plus robuste, MICO, peut faire beaucoup plus que cela.

Les deux bras sont notamment convoités dans le milieu de la recherche. Des scientifiques les utilisent entre autres pour tester une puce de commande implantée dans le cerveau et pour optimiser les algorithmes qui permettent aux robots de saisir des objets par eux-mêmes.

L’équipe de Kinova travaille maintenant d’arrache-pied pour adapter ses bras robotisés aux secteurs de la restauration, de la logistique et de la chirurgie. « L’objectif n’est pas de remplacer le médecin, mais de lui permettre d’en faire davantage », explique le PDG de 33 ans, qui souhaite mettre « la robotique au service de l’humanité ».

C’est d’ailleurs en raison de cette vision que Kinova boude le secteur militaire, même s’il y a énormément d’argent à y faire. « Ce n’est pas dans nos valeurs. Sauf peut-être le déminage. »

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.