LEADERS 2016: LinkNow Media

«Nous sommes le McDonald’s du marketing Web : simple, rapide, à très bon prix», dit Wesley Mendelovitch, 38 ans, président de LinkNow Media. Cette entreprise, située près de l’autoroute Décarie, à Montréal, conçoit, héberge et gère les vitrines Web de quelque 8 350 petites entreprises, principalement américaines, dans des secteurs aussi variés que le transport en limousine, la comptabilité ou la plomberie.

Pour 600 dollars américains (autour de 775 dollars canadiens), LinkNow Media crée en 10 jours un site Web, dont elle rédige le contenu. Et pour 130 dollars par mois, elle héberge le site et s’assure qu’il demeure correctement référencé par les grands moteurs de recherche. C’est nettement moins cher que la concurrence, et c’est surtout clé en main.

Ce service plaît à Brian Holder, un entrepreneur général du Connecticut. «Je n’ai pas besoin de m’occuper de mon site, me dit-il au bout du fil. Quand mes affaires ralentissent, je demande qu’on augmente mon exposition sur le Web, et l’effet est immédiat : le téléphone se remet à sonner», dit le président de B&M Builders, client de l’entreprise montréalaise depuis 2012.

LinkNow Media consacre les trois quarts de ses effectifs au service. «Les clients ne sont pas liés par contrat, alors s’ils sont insatisfaits, ils prennent leur site et vont ailleurs», explique l’autre cofondateur, le Montréalais Sonny Bettan. «Nous perdons de l’argent si un client nous quitte après six mois», poursuit le vice-président.

L’absence de contrat, c’est ce qui a d’abord attiré Brian Holder. «Ça les oblige à en faire plus, dit-il. Ça va d’ailleurs bien au-delà du site Web. Les techniciens m’ont souvent aidé à régler des problèmes d’imprimante, même si ça n’a pas rapport.»

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.