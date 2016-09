LEADERS 2016: Mirego

Albert Dang-Vu a misé juste. En 2007, alors jeune vice-président d’une boîte de conception de logiciels, il a claqué la porte, parce que son nouveau patron ne croyait pas que les téléphones intelligents allaient révolutionner la façon de brasser des affaires. Avec deux collègues, il est parti fonder Mirego. Depuis, l’entreprise de Québec ne fait que ça, des applications pour téléphones intelligents et tablettes.

«La technologie mobile ne sert plus juste à créer une vitrine : c’est par celle-ci que les clients entrent dans l’entreprise et interagissent avec elle, dit Albert Dang-Vu. Et ça transforme bien des entreprises, comme Familiprix», explique le PDG de 38 ans.

Outre ses applications pour le suivi de la grossesse ou du diabète, l’enseigne offre le service Ma pharmacie, qui modifie les rapports entre les pharmaciens et les clients. Ces derniers peuvent par exemple transmettre leur ordonnance par photo. Et un texto les prévient qu’il est temps de la renouveler. «Quand nous avons commencé à travailler avec Mirego, il y a trois ans, nous étions très en retard sur nos concurrents. Maintenant, nous sommes en avance», dit Éric Savary, directeur de l’innovation et des affaires électroniques de Familiprix.

Mirego réalise 90 % de son chiffre d’affaires au Canada, où ses clients se nomment Desjardins, Bell, La Presse +, Groupe Capitale Médias, Bombardier… La prochaine étape sera d’en solliciter davantage à l’étranger. «On envisage aussi certaines acquisitions», dit Albert Dang-Vu. Mais pas question de s’éparpiller. «Pour chacune de nos applications, on pourrait faire la campagne de marketing, le site Web, les relations médias, mais ce n’est pas notre métier. Notre métier, c’est d’être les meilleurs dans une chose : les applications.»

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.