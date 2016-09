LEADERS 2016: Motion Composites

Les vieux fauteuils roulants en bois qui décorent les bureaux de Motion Composites ont l’air de dinosaures à côté du plus récent modèle en fibre de carbone qu’assemblent des ingénieurs dans l’atelier. « Ce sera le plus léger au monde ! » dit avec enthousiasme le PDG de 36 ans, Eric Simoneau.

Pour Motion Composites, « plus léger » n’est pas un exploit, c’est la norme. En 2008, l’entreprise a bouleversé l’industrie avec un fauteuil en fibre de carbone offert au prix des monstres de métal vendus par les concurrents. Ces derniers n’avaient même pas eu le temps de réagir que Motion Composites lançait déjà un autre modèle, puis un autre et un autre encore, chaque fois plus léger, plus rapide.

« On sort un nouveau produit tous les 30 mois », dit Eric Simoneau. Un rythme exceptionnel considérant que certains concurrents « vendent les mêmes fauteuils depuis 15 ans ».

Ce n’est pas de l’obsolescence planifiée — toutes les pièces sont compatibles d’un modèle à l’autre —, mais plutôt une volonté d’améliorer la vie des clients, pour lesquels un fauteuil ultraléger vaut bien plus que son pesant d’or. « En dépensant moins d’énergie pour te propulser, tu as plus de jus pour faire ta journée. »

Malgré tout, Motion Composites rencontre beaucoup de résistance de la part de certains détaillants, « qui ne veulent pas changer leurs habitudes », explique le PDG. Un des principaux commerçants américains a même refusé de vendre leurs produits jusqu’à tout récemment. Ce qui a changé la donne ? La demande des clients.

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.