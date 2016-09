LEADERS 2016: Promo-Staff

Les représentants de Promo-Staff sont prêts à tout : assurer l’animation autour de la table de babyfoot géant les jours de match de l’Impact de Montréal ; inviter les clients de Métro, au détour d’une allée, à goûter un produit ; créer une galerie d’art mobile pour la Galerie d’art de l’Ontario et faire une tournée au Québec… Peu importe ce que les entreprises veulent promouvoir, Promo-Staff a dans sa liste de 2 500 animateurs pigistes la personne pour le faire.

Promo-Staff gère l’animation de 9 000 activités promotionnelles par an au Canada, aux États-Unis et même au Royaume-Uni — une moyenne de 25 par jour! «Si nous n’avons pas le personnel nécessaire sur place, on le transporte en autocar à nos frais», dit Annie Lalande, présidente, qui a démarré l’entreprise avec son conjoint, Eric Jutras, vice-président, en 2002.

Promo-Staff joue à plein la carte du bilinguisme. «Contrairement à la plupart des autres agences, elle peut réaliser des mandats à Vancouver, Calgary, Toronto ou Montréal sans aucun souci», dit Marie-Pier Bergevin, directrice des commandites et de l’engagement de la marque pour l’Amérique du Nord de BMO Groupe financier. «C’est essentiel pour une entreprise comme la nôtre, qui se doit d’être bilingue», poursuit cette cliente de Promo-Staff depuis 2008.

Dans ce marché très concurrentiel, Promo-Staff doit son succès à une gestion hyper-serrée. Les animateurs sont payés au rendement, selon les critères choisis par le client : nombre d’interactions, d’inscriptions, de produits vendus, d’impressions Web, de partages de mots-clics, de sondages menés, etc. Promo-Staff ne cède jamais les commandes de l’activité à l’entreprise cliente. «Les trois fois où nous avons permis au client de gérer lui-même nos animateurs, ce fut un désastre!» dit Annie Lalande.

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.