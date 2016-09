LEADERS 2016: Spray-Net

Les affaires de Carmelo Marsala, 30 ans, ont explosé en 2014 après son passage à l’émission Dragon’s Den, version anglo-canadienne de Dans l’œil du dragon. Son concept : un réseau de franchises de peinture extérieure utilisant un produit tout récent, soit la peinture qu’il a lui-même créée l’année précédente. « Après l’émission, Spray-Net a reçu 500 demandes de franchise ! » dit ce jeune papa d’une fillette. Carmelo Marsala est le type même de l’entrepreneur-né. En 2010, fraîchement diplômé de Concordia en finances et à la tête d’une franchise de peintres étudiants, il conçoit une méthode pour peindre les revêtements extérieurs en métal : avec un pistolet, en une seule journée. C’est à ce moment qu’il fonde Spray-Net.

Le peintre constate au fil du temps qu’en ce qui concerne les portes et fenêtres, aucun produit n’apporte les résultats escomptés. « Elles sont peintes en usine, où la température et le taux d’humidité sont réglés sur commande. La peinture utilisable à l’extérieur n’existait pas. » Il contacte quelques fabricants, dans l’espoir qu’ils l’aident à mettre au point un produit, mais aucun ne se montre intéressé. L’entrepreneur fait alors des recherches sur Internet et finit par concevoir lui-même, assisté par un chimiste, une peinture qui s’adapte à la température et à l’humidité ambiantes. Mieux : cet enduit à base d’eau convient non seulement aux parements d’aluminium, mais aussi au vinyle, à la brique et au stuc. « Tout sauf le bois. Et c’est garanti 15 ans », dit-il.

Carmelo Marsala a finalement refusé l’offre d’un « dragon » en 2014. Bien lui en prit : son réseau compte 36 franchises dans sept provinces canadiennes. Et en 2016, à Washington, l’Association internationale du franchisage (International Franchise Association) lui a décerné le prix du jeune franchiseur de l’année. Excellent prélude à l’expansion nord-américaine actuellement à l’étude.

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

