LEADERS 2016: UP Equip

«J’adore l’architecture grandiose. Plus il y a de vitres difficiles d’accès, de poutres poussiéreuses hors d’atteinte et d’ampoules brûlées, plus nos affaires marchent», dit Martin Leblanc, président d’UP Equip, entreprise spécialisée dans la vente de nacelles compactes sur chenilles — dites «araignées» en raison de leur forme une fois déployées.

Contrairement aux grosses grues de 20 tonnes qui hissent du matériel et aux échafaudages encombrants, les nacelles d’UP Equip vont partout sans laisser de traces : elles sont assez étroites pour entrer par une porte, assez légères pour descendre un escalier de verre sans l’endommager, mais assez fortes pour hisser deux techniciens avec leurs outils à plus 20 m de hauteur et les déplacer sur 10 m latéralement.

Dans ce marché de créneau, l’entreprise de Verchères a très peu de concurrents sur le continent. Elle ne fabrique pas les appareils — qui coûtent 100 000 dollars et plus —, mais les adapte aux besoins de ses clients, parmi lesquels on trouve la NASA, les aéroports de Montréal et de Toronto, l’Opéra métropolitain de New York et un grand nombre d’émondeurs!

«Leur machine est incroyable. Je fais des choses avec ça que je ne pouvais pas imaginer faire avec mon ancienne nacelle», dit Doug Denson, propriétaire de Tip Top Tree and Landscaping Service, un émondeur situé en périphérie de Tampa, en Floride, dans le métier depuis 30 ans.

Les affaires marchent tellement bien qu’UP Equip vient de prendre une participation chez son fournisseur italien, Easy Lift. D’ici un an, elle aura rapatrié une partie de la production italienne dans sa nouvelle usine d’assemblage de Verchères. «Par contre, il va falloir que j’apprenne à déléguer, admet Martin Leblanc, 42 ans. Ça reste mon gros défi.»

Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec

Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.