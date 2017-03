Serez-vous un des Leaders de la croissance?

Nous cherchons des gagnants!

Les Leaders de la croissance / PROFIT 500, le prestigieux classement canadien d’entreprises, célèbre son 29e anniversaire en 2017. Il devient ainsi, et de loin, la plus importante célébration annuelle de la réussite entrepreneuriale au pays. En classant les entreprises en fonction de la croissance de leur chiffre d’affaires sur cinq ans – à l’échelle nationale et régionale ainsi que par secteur d’activité –, le PROFIT 500 permet aux entrepreneurs et à leurs entreprises d’obtenir la reconnaissance qu’ils méritent pour leurs réalisations et leur contribution à l’économie canadienne!

Votre entreprise a de bonnes chances de se classer si son chiffre d’affaires a crû de 50 % ou plus au cours des cinq dernières années.

PLUS PROFITABLE POUR VOTRE ENTERPRISE !

Le classement PROFIT 500 ne fait pas que prendre de l’ampleur, il est également plus profitable pour votre entreprise :

Classements supplémentaires en fonction du secteur d’activité et du lieu géographique

Les revenus des sociétés seront publiés sous la forme d’une fourchette‡ (par ex. : 5-10 millions $)

Les profits ne seront pas divulgués

‡ Sur demande, pour les sociétés fermées uniquement

POURQUOI PARTICIPER

L’attention médiatique que reçoit le classement PROFIT 500 à l’échelle locale et nationale peut vous aider à attirer de nouveaux clients, de nouveaux employés et des investisseurs. De plus, votre entreprise pourra s’enorgueillir de faire partie des 500 meilleures entreprises canadiennes dont les revenus dépassent le million de dollars. Vous bénéficierez également des avantages suivants :

Une invitation au sommet des PDG de PROFIT 500, rencontre exclusive et enrichissante réservée aux meilleurs entrepreneurs canadiens

Un portrait de votre entreprise dans des magazines L’actualité et Canadian Business ainsi que sur PROFITguide.com

Des possibilités accrues de publicité pendant toute l’année par l’intermédiaire de Canadian Business et de PROFITguide.com

Le plein usage du logo PROFIT 500, attestant que votre entreprise fait partie des meilleures au Canada

Un soutien de PROFIT en matière de relations publiques et de marketing

Des tarifs publicitaires exclusifs dans les propriétés médias de PROFIT

Des billets à prix réduit pour les événements spéciaux organisés par PROFIT

S’INSCRIRE : RIEN DE PLUS FACILE!

Vous avez de bonnes chances de vous classer si votre chiffre d’affaires a connu une croissance de 50 % ou plus au cours des cinq dernières années. Pour signifier votre désir de poser votre candidature, vous n’avez qu’à remplir le court formulaire d’inscription ci-dessous. Nous vous contacterons plus tard pour obtenir des renseignements plus détaillés. (Si vous ne disposez pas encore des chiffres définitifs, fournissez votre meilleure estimation. Si vous êtes admissible, nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre dossier.)

Les leaders de la croissance:

Le palmarès 2016

Le palmarès 2015

Le palmarès 2014

Le palmarès 2013

Date limite pour vous inscrire : 31 mai 2017

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour soumettre votre candidature au classement 2017 les Leaders de la croissance / PROFIT 500.