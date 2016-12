Prix de l’immobilier à Vancouver: c’est la faute du Québec!

Quelle est l’origine de l’explosion des prix à Vancouver ? Ne cherchez plus, c’est le Québec ! Dans l’ouest du Canada, de nombreux politiciens et commentateurs, dont le député conservateur Jason Kenney, montrent du doigt le programme d’immigrants investisseurs du Québec comme étant l’une des causes de la crise immobilière à Vancouver.

À la source de cette accusation, le fait que Québec accorde le statut de résidents permanents à des étrangers qui font un placement de 800 000 dollars sans intérêts pendant cinq ans à Investissement Québec. L’organisme public utilise cet argent pour financer des projets d’entreprises québécoises afin de stimuler l’économie.

Les immigrants investisseurs doivent promettre qu’ils vivront au Québec, mais dans les faits, 80 % ne s’y établissent jamais. « Notre taux de rétention est très bas », admet Jonathan Lavallée, porte-parole du ministère québécois de l’Immigration. La plupart mettent le cap sur Van­couver ou Toronto. Le Ministère, qui traite chaque année 1 250 demandes d’immigrants investisseurs en provenance de la Chine, ne dispose d’aucun moyen légal pour les forcer à demeurer au Québec.

Il n’en demeure pas moins que ces investisseurs chinois qui entrent au Canada par la porte québécoise ne sont pas assez nombreux pour provoquer l’ascension stratosphérique des prix à Vancouver. Considérant qu’il y a eu 40 000 transactions immobilières dans cette ville en 2015, et que 80 % des 1 250 Chinois issus du programme québécois ont acheté à Vancouver, ils sont à l’origine de 2,5 % des transactions. C’est peu. Malgré tout, Thomas Davidoff, de la Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique, croit que le nombre n’est pas considérable, mais que les répercussions le sont. Selon cet expert, leur concentration dans un seul secteur — le haut de gamme — déséquilibre le marché. Toutefois, d’autres experts croient que l’abolition du programme québécois ne changera pas la donne, car la majorité de l’immigration à Vancouver ne vient pas du Québec.

N’empêche, la première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, a demandé en juillet à son homologue Philippe Couillard des changements au programme d’immigrants investisseurs. Au ministère québécois de l’Immigration, on répond que ce programme est actuellement en révision depuis plusieurs mois, comme toutes les politiques d’immigration.