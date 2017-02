Sortir les millions pour Robuchon

Êtes-vous du genre à aller manger au Casino? Personnellement, non. Une fois que j’ai vu 12 personnes jouer leurs derniers REER dans une machine à sous, j’ai plus envie de pleurer que de manger.

C’est plate, parce que Loto-Québec a investi 11 millions de mes dollars (et les dollars de ceux qui font attendre toute la file à l’épicerie en grattant leur gratteux devant la caissière) dans un tout nouveau restaurant, ouvert en décembre dernier. C’est beaucoup, 11 millions. C’est presque 2 millions et demi de gratteux Mots croisés à quatre piasses, de quoi occuper un CHSLD pendant des années!

Comme le rappelle Lesley Chesterman, Normand Laprise a lancé le Toqué! avec un investissement de 30 000 dollars. Pendant ce temps, la rumeur veut que Loto-Québec ait mis 40 000 dollars juste dans la vaisselle importée de France. Paraît aussi que les cure-dents sont fait en ébène.

Devant de telles dépenses, le tout sans appel d’offres, sans même offrir la chance à un ou des chefs québécois de proposer un concept, on est en droit de se poser quelques questions.

Sur le site du Casino de Montréal, on parle du restaurant, L’Atelier de Joël Robuchon, en ces mots surréalistes :

«Offrir de la gastronomie haut de gamme qui émerveille les sens, tout en étant dans un environnement convivial et sans prétention, voilà le concept culinaire innovant du grand chef Joël Robuchon.»

Désolé, mais après 11 millions de dollars d’investissement, tu perds le droit d’utiliser l’expression «sans prétention». Même que si je suis prêt à payer 250 dollars pour mon souper, pardonnez-moi, mais je m’attends à un peu de prétention. Mettez une feuille d’or sur le dessus de mon plat et servez-le-moi dans le crâne d’un animal rare.

Aussi, si ton concept c’est de servir de la bonne nourriture dans un environnement agréable, tu es aussi innovant que le gars qui vend des mouchoirs en nous promettant qu’on ne saignera pas de la face si on les utilise. Bien manger dans une belle place, c’est la définition d’un bon restaurant.

À l’Assemblée Nationale, Carlos Leitao, responsable de Loto-Québec, a déclaré que l’arrivée de L’Atelier Robuchon va hisser Montréal au même niveau que «Londres, Paris, Tokyo et New York». C’est que le chef a déjà une quinzaine d’établissements portant son nom, et il travaille présentement à ouvrir cinq autres «McRobuchon», dont un à New York, juste à côté d’ici. Bref, Robuchon va permettre à Montréal de devenir un petit flocon de neige unique, qu’on va domper dans un banc de neige, avec les autres petits flocons uniques.

Monsieur Leitao a même déclaré que «les jeunes Québécois vont pouvoir maintenant avoir accès à un chef de renommée mondiale pour pouvoir continuer à nous assurer, justement, que Montréal demeure sur la carte». Si j’étais Carlos Leitao, je mangerais à la maison pour un petit bout. Je ne dis pas que les chefs québécois (de renommée mondiale!) sont rancuniers, mais on ne sait jamais…

Le chef des cuisines du Casino a même demandé à M. Robuchon de devenir ambassadeur de la cuisine québécoise dans le monde. Et pourquoi pas Renaud comme ambassadeur de la chanson Québécoise?

Imaginez ce qu’auraient pu inventer trois ou quatre de nos grands chefs québécois mis ensemble, avec 11 millions de dollars et la confiance du Casino. Mais non. On a simplement appelé la vedette Robuchon. Oui, ça va probablement attirer de riches touristes, et c’est une valeur sûre. Mais c’est si peu imaginatif, si peu innovateur, si peu éclaté, si peu Montréal.

Le bon côté, c’est que ça fait un endroit où les riches chefs d’entreprise peuvent dépenser leur toute nouvelle baisse d’impôts. Appelons ça de la vision.

