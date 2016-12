Un chez-soi en kit

Il suffira bientôt d’un simple tournevis électrique pour assembler sa maison à partir de panneaux usinés. «D’ici 15 ans, selon des études albertaines et britanniques, la moitié de tout ce qui se construira nous arrivera en modules ou sous forme de panneaux à assembler», prédit Marc Vézina, économiste et chef de l’équipe de soutien à l’industrie à la Société d’habitation du Québec, qui vise à encourager l’exportation de constructions préfabriquées. À la clé: moins de déchets, et même des maisons entièrement carboneutres. «Les usines québécoises exporteront les maisons québécoises un peu partout, jusqu’en Asie.»