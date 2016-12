Immobilier: vers une taxe pour les acheteurs étrangers?

La taxe foncière de 15 % imposée depuis août 2016 aux étrangers — lire: aux Chinois — qui acquièrent une propriété dans la grande région de Vancouver donne ses premiers résultats: en un mois, le nom­bre de transactions a chuté de 26 % et les prix de vente ont connu une baisse de 17 % dans le créneau des maisons individuelles, pour se fixer à 1,577 million de dollars. Un répit pour les Vancouvérois, qui voyaient s’étioler de plus en plus leurs chances d’accéder un jour à la propriété, comme ils l’ont clamé dans la campagne #dontHave1Million sur Twitter.

L’exode des capitaux en dehors de la Chine depuis 2015, évalué à 1 000 milliards de dollars, touche de nombreuses villes du monde, dont New York et Sydney. Depuis le début de 2016, la vague chinoise se fait aussi sentir sur les rives du lac Ontario. Et les Chinois commenceraient à s’intéresser au marché de Montréal, selon de nombreux courtiers et promoteurs immobiliers. Le Québec devrait-il envisager, à l’instar du gouvernement de la Colombie-Britannique, une taxe applicable à tout achat immobilier par un investisseur étranger?

Le ministre des Finances de l’Ontario a déjà évoqué la possibilité de taxer les acheteurs étrangers à Toronto, où les indices d’accessibilité se sont nettement détériorés au cours des derniers mois. La région métropolitaine a connu une hausse record des transactions de 23 % en août par rapport à août 2015, et une hausse des prix de 17 %. Les propriétés s’y vendent en moyenne 710 410 dollars, une augmentation de 100 000 dollars par rapport à la même période l’an dernier.

Au contraire de Vancouver et de Toronto, Montréal ne montre aucun signe de surchauffe. La croissance des prix a été de 15 % de 2010 à 2015, et de 2,8 % de juin 2015 à juin 2016, selon la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ). L’effet de la présence d’investisseurs étrangers sur les prix y est négligeable, tant selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) que la FCIQ.

Les achats par des étrangers ont représenté 1,3 % des ventes de copropriétés à Montréal en 2015, précise la SCHL, contre 3,5 % à Vancouver et 3,3 % à Toronto. Si l’on compte l’ensemble des ventes de propriétés résidentielles, cette proportion chute à 0,9 %. «Plutôt que d’être une menace, les investisseurs étrangers contribuent à redynamiser notre marché», estime Paul Cardinal, directeur de l’analyse du marché à la FCIQ.

Même si la métropole québécoise demeure à des années-lumière de Vancouver et de Toronto, des courtiers et promoteurs immobiliers constatent une présence accrue des Chinois depuis quelques mois. «En plus de la montée des prix à Toronto et à Vancouver, la mise en service d’un vol direct Montréal-Pékin, en septembre 2015, met Montréal sur la carte des investisseurs chinois», soutient Patrice Groleau, qui pilote l’enseigne immobilière Engel & Völkers au Québec. Celui-ci vient d’ailleurs d’embaucher trois Montréalais nés en Chine afin de répondre à la demande. Air Canada ajoutera également des vols quotidiens directs Montréal-Shanghai à partir de février 2017.

Jusqu’à présent, les acheteurs chinois se concentrent dans le Village de Shaughnessy, un secteur de l’ouest du centre-ville, considéré par les promoteurs comme le nouveau Chinatown de Montréal. La présence de l’Université Concordia et la proximité de l’Université McGill contribueraient à faire valoir ce quartier auprès de cette clientèle. Autre signe: des intérêts chinois financent en partie l’un des plus importants complexes en construction à Montréal, le YUL, qui comptera plus de 800 propriétés (condos et maisons en rangée). Le site Web du YUL est d’ailleurs trilingue: français, anglais et chinois.

Avec l’imposition de la taxe de 15 % à Vancouver et la possibilité d’en imposer une similaire à Toronto, certains se demandent s’il n’y aura pas débordement des investisseurs chinois vers Montréal. «Il est vraiment trop tôt pour faire des prédictions sur ce sujet», souligne Paul Cardinal, de la FCIQ. Malgré une hausse du nom­­­bre d’acheteurs chinois, les Français et les Américains constituent toujours la majorité des investisseurs étrangers à Montréal. «Ils vont continuer à dominer le paysage dans les mois à venir», affirme Francis Cortellino, chef de l’analyse de marché au bureau montréalais de la SCHL.

Le bien-fondé de la mesure sans précédent prise par le gouvernement de la Colombie-Britannique ne fait d’ailleurs pas l’unanimité. Cette taxe foncière imposée aux acheteurs étrangers est fort probablement illégale en vertu des accords internationaux signés par le Canada, met en garde Germain Belzile, maître d’enseignement au Département d’économie appliquée de HEC Montréal. «Dans les ententes économiques, le Canada s’engage à ne pas traiter de manière différente les citoyens d’un autre pays. Pour cette rai­son, cette mesure sera sans doute contestée devant les tribunaux.»

De toute façon, il s’agit là, selon Germain Belzile, d’une mauvaise solution pour freiner l’explosion des prix à Vancouver. «Plutôt que de calmer le marché, cette mesure risque de l’assommer», dit l’économiste, pour qui un ralentissement des ventes risque d’entraîner une importante baisse de valeur. La solution passerait plutôt, selon lui, par une augmentation de l’offre. «En apportant des changements au zonage, on pourrait accélérer la cadence de construction de nouveaux logements, ce qui diminuerait la pression sur les prix», conclut-il.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique promet que l’argent de la taxe spéciale sera investi dans des mesures pour favoriser l’accès à la propriété.

Au cabinet du ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, on rejette l’idée d’imposer une taxe immobilière aux étrangers qui achètent à Mont­réal. «Cela n’a pas été envisagé, étant donné que le contexte montréalais est très différent», dit Audrey Cloutier, attachée de presse du ministre.

Somme toute, Montréal demeure une ville abordable. Le prix moyen des propriétés y est équivalent à 5 fois le revenu des ménages après impôts, contre 7 fois à Toronto et 10 fois à Vancouver.

Renflouer l’État grâce aux étrangers?

Si Québec avait imposé une taxe foncière de 15 % aux étrangers qui ont acheté une propriété à Montréal en 2015, l’État aurait encaissé un revenu supplémentaire de 33 millions. Ils ont acheté 329 condos (secteur où le prix moyen est de 400 000 dollars), 106 maisons individuelles (prix moyen de 680 000 dollars) et 19 plex (prix moyen de 840 000 dollars), selon la SCHL.

Sur le papier, cette taxe semble alléchante pour l’État. «Son application risque cependant de faire fuir les investisseurs étrangers. Au final, elle ne rapporterait donc presque rien et pourrait même avoir des effets catastrophiques», met en garde Germain Belzile, maître d’enseignement à HEC Montréal. «Dans un marché stable comme celui de Mont­réal, une simple perturbation pourrait entraîner une baisse de prix, ce qui n’est pas souhaitable pour les propriétaires actuels.»