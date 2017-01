Donald Trump pourrait-il ne pas être assermenté?

Si vous espérez encore que Donald Trump ne soit pas assermenté le 20 janvier… oubliez ça! Depuis son élection, les scénarios susceptibles de le priver de son plus grand rôle à ce jour n’ont pas manqué. Le dernier en date: une information non confirmée voulant que les Russes détiennent des éléments compromettants susceptibles de faire chanter le président. Trump fulmine! La chose importante à retenir ici est toutefois «non confirmée».

Il y a eu aussi une mini-tornade de spéculations à propos des grands électeurs: allaient-ils voter contre la volonté de leur État respectif et bousiller l’élection du milliardaire? Non seulement cela ne s’est pas produit, mais un plus grand nombre de grands électeurs d’États favorables à Hillary Clinton ont voté contre elle que de grands électeurs d’États favorables à Trump ont voté contre lui. Plus tôt encore, des rumeurs ont circulé à l’effet que le milliardaire se retire avant l’élection, trop orgueilleux pour risquer une défaite contre Clinton. Alors si vous lisez quelque part que Donald Trump pourrait être poussé à se retirer avant son assermentation, attendez avant de partager la nouvelle!

Donald Trump a beau ne pas être l’élu le plus «présidentiable» de l’histoire, selon les critères habituels, il est bel et bien le président désigné et la base républicaine a plus tendance à s’identifier à l’homme qu’au congrès à majorité républicaine. Toute tentative pour enquêter sur le président, ou pire encore pour l’amener à se récuser, signifierait la fin abrupte de nombreuses carrières au congrès. Il est donc bien peu probable qu’une histoire, même vérifiée et attestée, suffise à mettre un frein aux ambitions de Trump. Et savez-vous ce qui était plus improbable encore? L’élection même de Donald Trump.

(Ce texte est adapté de Maclean’s)