L’arche de Noé, comme si vous y étiez

Au Kentucky, il est désormais possible de visiter «l’arche de Noé»! Cette reproduction, construite selon les dimensions exactes qu’en donne la Bible — 155 m de long, 25 m de large et 15 m de haut —, constitue la pièce maîtresse d’un parc d’attractions à caractère chrétien qui s’étend sur 325 hectares, soit cinq fois la superficie de La Ronde. Derrière cette initiative de 100 millions de dollars américains, on trouve un fondamentaliste chrétien, Ken Ham. Créationniste, il croit que la Terre n’a que 6 000 ans et que les humains ont côtoyé les dinosaures. Il y en a dans son arche, qui compte aussi des reproductions de 30 couples d’autres espèces animales. Ken Ham possède déjà un musée au Kentucky: le Creation Museum, qui explique les origines du monde en rejetant la théorie de l’évolution.

À ses yeux, la construction de l’arche est une mission divine. «Nous voulons faire connaître le message chrétien», a-t-il déclaré au New York Times.