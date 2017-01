Le monde en 2025

Providenia, district oriental de Tchoukotka, Extrême-Orient russe, 26 février 2025. Emmitouflé dans un épais manteau de fourrure fourni par ses hôtes, le président américain, Julian Castro, frissonne et échange un regard penaud avec Narendra Modi, le premier ministre indien.

— « Il fait meilleur au Texas », tente de plaisanter l’hôte de la Maison-Blanche, premier Américain d’origine latino à y accéder.

— « Et au Gujarat… », confirme l’Indien, qui entame pour sa part son troisième mandat.

Tapant du pied sur la neige, les deux hommes tournent leur regard vers l’auvent sous lequel leurs homologues européens et asiatiques essaient de se réchauffer en buvant du thé brûlant. Seul Vladimir Poutine semble rayonnant. À 73 ans, il est toujours à la tête de la Russie. Son dauphin Sergeï Shoïgu a assuré l’intérim de 2020 à 2024 pour respecter la Constitution, mais ensuite le vieux dirigeant a été réélu pour un cinquième mandat. Bombant le torse sous son manteau largement ouvert, il va de groupe en groupe, tape vigoureusement dans le dos du président français, échange une blague avec le numéro un kazakh, simule une prise de karaté avec la représentante japonaise, étreint longuement le président indonésien… Seuls les traits de son visage, bizarrement figés, confirment les informations de la presse occidentale selon lesquelles le numéro un russe, que les mauvaises langues surnomment maintenant « Mr. Plastic », a un peu abusé de la chirurgie esthétique.

Enfin, l’heure de la cérémonie arrive. Massées sur le rivage de la mer de Béring balayée par un vent glacial, les délégations du monde entier écoutent patiemment leur hôte rendre hommage aux ingénieurs et aux ouvriers qui ont accompli l’exploit de construire le plus long tunnel routier et ferroviaire du monde : 88 km entre Providenia et la petite ville de Nome, en Alaska.

« Bientôt, martèle fièrement le leader russe, il sera possible d’aller de Londres à New York par la route ! »

Une prédiction optimiste : l’autoroute censée traverser la Sibérie est loin d’être terminée et, côté américain, on ne semble guère pressé de lancer les travaux qui relieraient l’Alaska au reste du territoire états-unien. Mais le plus important, c’est que l’initiative Trans-Eurasian Belt Development est enfin lancée.

Revenus sous l’auvent, on plaisante, on se congratule. Seul dans son coin, le président polonais fait bande à part. Depuis que Varsovie a décidé de sortir de l’Union européenne, en 2020, son pays connaît une situation diplomatique des plus bancales. Toujours proche des États-Unis et membre de l’OTAN, il est aussi tenté d’opérer un rapprochement avec Moscou pour rompre son isolement. Mais l’opinion publique polonaise freine des quatre fers. Il faut dire qu’en apparence, le pays va bien : son taux de croissance est l’un des plus élevés d’Europe et, tout en continuant à offrir une main-d’œuvre qualifiée à bas prix, le pays a su mettre sur pied une vraie expertise dans les nouvelles technologies, attirant sur son sol plusieurs géants mondiaux de l’informatique et des télécoms. À plus long terme, pourtant, le président sait que les perspectives sont moins glorieuses. Dans peu de temps, le nombre de personnes dépendantes dépassera celui des actifs, et le président ne sait pas comment il va pouvoir résoudre ce problème.

Le sort de la Pologne illustre bien celui de l’Europe tout entière. À l’Ouest comme à l’Est, la décennie qui vient de s’écouler a été chaotique. Handicapé par un manque chronique d’investissements qui l’empêchait de développer sa productivité, d’améliorer sa croissance et de créer les emplois nécessaires, le continent a connu le pire lorsque les Britanniques, contredisant les sondages, ont décidé, en 2016, de quitter l’Union européenne. Tandis qu’à l’autre bout du continent, Chypre, dont la production gazière s’était envolée depuis la découverte et la mise en exploitation du gisement marin Aphrodite, décidait d’abandonner l’euro. Et que la Hongrie, à son tour, quittait l’Union européenne.

Enregistrant des taux de croissance enviables, nombre de pays d’Europe orientale et centrale ont, à l’inverse, demandé et obtenu l’accélération du processus de leur adhésion à l’Union. En quelques années, l’Albanie, la Bosnie, la Moldavie, le Kosovo, le Monténégro, la Serbie sont venus rejoindre les rangs des 26, bientôt devenus 32.

Avec l’enthousiasme des nouveaux convertis, les États membres de l’est de l’Europe ont appelé Bruxelles à durcir sa ligne économique. Une stratégie appuyée par le Portugal, l’Irlande et l’Espagne. Mais pas par l’Allemagne, qui a vécu durant la décennie une véritable révolution culturelle. En décidant, en 2015, d’ouvrir largement la porte aux réfugiés chassés d’Afrique et du Moyen-Orient par la guerre et la misère, l’ex-chancelière Angela Merkel avait, on le réalisa plus tard, résolu le principal problème du pays : le vieillissement de sa population. Les indicateurs démographiques étaient très vite repartis à la hausse, une main-d’œuvre abondante avait pu se mettre au travail, la consommation avait monté en flèche. À tel point que lorsque ses voisins européens avaient demandé à Berlin de freiner un peu ses ardeurs sur les exportations et de plutôt se concentrer sur la croissance nationale, le gouvernement de coalition composé des socialistes et des verts… avait donné son accord. En quelques années — qui coïncidaient avec la disparition des dernières générations ayant connu l’hyper­inflation et la guerre —, les Allemands s’étaient mués en champions de la souplesse budgétaire. Et militaient maintenant pour imposer enfin une taxe sur les émissions polluantes à l’échelle mondiale.

Pour la Russie, le coup avait été rude. Pendant des années, Moscou avait rêvé de voir l’Allemagne se tourner résolument à l’Est. C’était fichu, et la situation du pays était mauvaise. Le prix du pétrole et du gaz ne se décidait toujours pas à remonter et la situation économique, fragilisée lors de la crise qui avait suivi l’annexion de la Crimée, au milieu de la décennie précédente, ne se redressait que lentement. Bien sûr, la perte d’influence de l’Arabie saoudite aurait pu être une bonne nouvelle, mais le retour de l’Iran sur la scène internationale avait provoqué un nouvel afflux d’hydro­carbures sur les marchés, maintenant des cours très bas. Pire : depuis 2016, les États-Unis exportaient une partie de leur gaz de schiste, sous forme liquéfiée, depuis les terminaux gaziers de Louisiane et du Texas et, en 2020, ils étaient devenus le troisième exportateur mondial, derrière le Qatar et l’Australie.

Au Canada et au Mozambique, on faisait grise mine devant cette concurrence accrue, tandis qu’en Russie, on s’arrachait les cheveux à trouver le meilleur tracé possible pour les futurs oléoducs, qui permettraient d’alimenter les clients asiatiques, en évitant évidemment l’Ukraine et la Turquie. Une piste prometteuse semblait émerger du côté du Kazakhstan, mais rien n’était encore signé, et en attendant, les Américains raflaient chaque jour de nouveaux marchés.

Toutes les matières premières ou presque avaient vu leur prix baisser ces dernières années, ou du moins se maintenir à un niveau très bas. Le ralentissement de la croissance chinoise y était pour beaucoup et ses conséquences se faisaient sentir sur la planète entière. L’Australie avait plus de mal à écouler ses minerais, la Nouvelle-Zélande se désolait de devoir brader ses produits laitiers. Le Nigeria s’en tirait un peu mieux, avant tout grâce à l’accroissement ultrarapide de sa population. Longtemps dépendant au pétrole, le pays était parvenu à se diversifier dans l’agriculture et les mines. Et surtout, la consommation intérieure s’était envolée au point de faire de la grande distribution et des télécommunications les deux plus gros pourvoyeurs d’emplois du pays.

L’Amérique latine, elle aussi, avait su se sortir honorablement du « piège des matières premières ». Brésil et Argentine étaient enfin venus à bout de l’inflation galopante qui les avait longtemps handicapés. La Colombie, surtout, étonnait par son taux de croissance qui tenait presque de la résurrection.

Le continent, pourtant, avait craint le pire lorsque, après sept ans d’une politique de taux bas instaurée dans la foulée de la crise de 2008, la Réserve fédérale américaine avait décidé de remonter ses indices et de réduire ses achats d’obligations dans les pays émergents, à la fin de 2015. Après une brève période de flottement, les capitaux étaient finalement revenus sur le continent, qui voyait en plus affluer une partie des migrants ayant fui l’Afrique et le Moyen-Orient pour l’Europe. Une main-d’œuvre souvent qualifiée que rejoignaient un nombre croissant de techniciens, de très haut niveau pour certains, lassés d’attendre que les États-Unis leur accordent enfin un permis de travail. En quelques années, de mini-Silicon Valleys avaient vu le jour au Chili, au Pérou, en Colombie, au Brésil, et les taux de croissance s’étaient enflammés.

La Chine, qui s’était un temps repliée sur ses terres, avait senti tourner le vent et les investissements avaient repris. Y compris le plus spectaculaire de tous : la fameuse liaison ferroviaire transamazonienne qui, à l’horizon 2035, devait relier l’Atlantique au Pacifique en passant par le Brésil, la Bolivie et le Pérou. Et comme d’habitude, les investisseurs chinois avaient rapidement été suivis par d’autres, venus de Corée, d’Inde et du Japon.

L’Asie, d’ailleurs, était partout. Même si son dynamisme n’était plus aussi impressionnant, l’Asie restait le cœur économique de la planète, le centre de la production industrielle. Avec non pas un mais deux moteurs pour alimenter la course en avant : la Chine et l’Inde. Si, en matière de produit intérieur brut comme de revenu par habitant, Delhi restait très loin derrière Pékin, le dynamisme était maintenant du côté indien, avec une croissance de plus de 7 % par an, tandis que la Chine ne progressait plus que de 5 % à 6 % par an en moyenne.

Tout, à vrai dire, séparait les deux pays. Tout sauf leur ambition commune de devancer l’autre. Alors que le premier ministre indien avait longtemps expliqué qu’il voulait dupliquer le modèle chinois, on réalisait en fait que le développement du pays se bâtissait autrement. Certes, la production industrielle grimpait, mais la consommation intérieure jouait un grand rôle. Le secteur des nouvelles technologies, très développé en Inde, tirait lui aussi la croissance et aidait à faire sortir la population de la misère.

La Chine, de son côté, avait fort à faire avec son nou­veau statut de superpuissance capable de rivaliser avec les États-Unis sur le plan diplomatique. Une myriade d’îles artificielles avaient vu le jour en mer de Chine, élargis­sant d’autant les eaux territoriales du pays, mais faisant aussi grimper en flèche le budget du ministère de la Défense. La politique monétaire, quant à elle, restait erratique. Pékin voulait faire du yuan une devise de référence sur les marchés internationaux, mais n’était guère pressé de perdre sa souveraineté sur sa monnaie. Ce qui se traduisait par une politique de va-et-vient permanent difficile à suivre, et contribuait à alimenter l’impopularité croissante du Parti communiste dans le pays. Enfin, les dirigeants chinois scrutaient avec angoisse les statistiques de la natalité. La politique de l’enfant unique avait beau avoir été officiellement abolie en 2015, le nombre de personnes dépendantes continuait à croître et le pays ne tarderait plus à se heurter aux mêmes problèmes que le Japon ou la Corée.

Derrière le duo sino-indien, d’autres géants étaient en train d’émerger. Le Viêt Nam et la Thaïlande, en particulier, affichaient des croissances phénoménales grâce à une stratégie de développement inspirée du modèle chinois : exploitation des mines, industrie manufacturière compétitive. Plus la sidérurgie au Viêt Nam, et l’agriculture et le tourisme en Thaïlande. Plus riche en matières premières, la Malaisie bénéficiait aussi de son expertise dans la production de médicaments et de matériel médical.

En remontant dans l’avion qui devait le ramener à Washing­ton, Julian Castro, le jeune président américain, avait malgré tout le sourire. Bien sûr, il connaissait les chiffres. Il avait lu les mêmes études, y compris ce rapport de PWC rappelant que son pays, déjà relégué au deuxième rang derrière la Chine en matière de produit intérieur brut en parité de pouvoir d’achat (voir l’encadré), serait très probablement dépassé par l’Inde entre 2045 et 2050.

En 2050, le Mexique et l’Indonésie seraient passés devant la France et le Royaume-Uni. La Turquie aurait dépassé l’Italie, le Brésil aurait doublé le Japon. Le Nigeria serait entré dans le top 10 des économies mondiales (en parité de pouvoir d’achat, toujours), le Pakistan et l’Égypte dans le top 20.

Tout ça était mathématique et inévitable, alors pourquoi s’en alarmer ? Avec la reprise des années 2015, les Américains avaient recommencé à consommer, donc à importer. Le résultat était net : – 3 % pour la balance commerciale des États-Unis, + 3 % pour celle de la Chine. Oui mais voilà, l’Amérique était aussi devenue exportatrice nette d’hydrocarbures. Cela ne lui permettait pas d’alléger sa dette, mais au moins celle-ci n’augmentait plus comme durant les années 2000-2010.

Et puis, le produit intérieur brut n’était pas la seule statistique intéressante. En 2050, prévoyaient les experts, le revenu par habitant d’un Américain serait de 105 000 dollars annuels, contre 42 000 pour un Chinois. Largement de quoi se consoler d’avoir perdu une ou deux places sur le podium, se rassura Julian Castro avant de demander au personnel de bord de lui servir un verre. Ce Poutine, avec sa manie d’interdire l’alcool lors des réunions officielles, quel rabat-joie… (© La Revue)

2015-2025 : un top 10 qui évolue peu

L’étude de Consensus Economics est axée sur 52 pays (qui concentrent 90 % de la richesse mondiale) et fait l’impasse sur l’Afrique et le Moyen-Orient. Ce qui explique l’absence du Qatar au classement du revenu par habitant. Tendance générale : les pays du Sud, émergents ou non, grignotent des places progressivement.

2050: le basculement a eu lieu

Ce classement est établi par PIB en parité de pouvoir d’achat (PPP), qui tient compte du niveau de prix pratiqué dans chaque pays afin de comparer le niveau de vie des habitants, et non la taille globale de l’économie des pays. En PPP, la Chine a déjà dépassé les États-Unis, et l’Inde devrait leur ravir le deuxième rang mondial vers 2048. Ce qui n’empêche pas que le PIB américain en valeur absolue reste à ce jour le plus élevé et que même en 2050, le revenu moyen d’un Américain restera très supérieur à celui d’un Chinois.

Et le pétrole?

Les spécialistes s’entendent : on ne risque guère de voir le baril atteindre les 100 dollars avant un certain temps. Cela vaut aussi pour le gaz. Conséquence directe : la question de l’approvisionnement en énergies fossiles n’est plus vraiment un problème central pour les nations — et leur budget — et ce sont en fait les grands pays exportateurs qui souffrent le plus de cet état de fait.