Qu’est-ce que la Russie mijote?

La première impression, quand vous débarquez à Moscou, c’est que tout va. C’est une capitale européenne moderne, hip, même. Des jeunes branchés à leur cellulaire sillonnent en planche à roulettes le parc Gorki. Vous déambulez dans les rues du vieux Moscou jusqu’à tard le soir sans la moindre inquiétude. Les épiceries regorgent de produits locaux, fromages du Nord, vins rouges du Sud, fruits, légumes, plats traditionnels surgelés. Vous vous dites que 25 ans après la chute de l’Union soviétique — ce laboratoire socialiste qui avait abouti à des comptoirs vides —, les Russes s’en sont sortis.

Et puis, dans votre chambre d’un hôtel-boutique, vous ouvrez la télé. Vous éprouvez un certain inconfort en écoutant Vesti, l’émission d’affaires publiques la plus regardée de Russie. L’animateur, Dmitri Kisselev, élégant et plein d’assurance, montre une Europe et une Amérique à feu et à sang: attentats terroristes, hordes de migrants qui hantent l’Allemagne, manifestations qui tournent à la violence en France et aux États-Unis. Vous saviez que tout n’était pas rose, mais à ce point?

«Les excès du “politiquement correct” nous conduiront à notre perte», soutient l’animateur, en parlant d’un Tchétchène accepté comme réfugié en Autriche, accusé d’avoir commis l’attentat survenu à l’aéroport d’Istanbul en juin 2016 — ce qui est loin d’être confirmé. Selon l’homme en complet foncé, l’envoi de troupes de l’OTAN en Pologne et dans les pays baltes à l’été 2016 est une provocation. Dans sa bouche, la Russie demeure l’éternelle victime de l’Ouest.

Heureusement, Vesti a de quoi rassurer les téléspectateurs. En Russie, tout va bien! Des images montrent le président entouré de généraux qui hochent la tête en signe d’approbation. Vladimir Poutine est la voix du gros bon sens, une figure paternelle. «Je ne suis pas votre fiancé ni votre ami, je suis le président, je suis là pour vous protéger», dit-il sur les ondes de Vesti. Et l’armée russe est en train de sauver la Syrie, ce que l’incompétent président Obama n’a pas su faire, précise l’animateur.

Deux jours après l’élection de Donald Trump, aux États-Unis, Dmitri Kisselev s’en est réjoui en ondes: «Enfin! Washington abandonnera ses slogans agaçants de “démocratie” et de “droits de la personne”, qui ont été le prétexte des conflits du XXe siècle.» Rien de moins.

Lorsque j’entends celui que bien des journalistes occidentaux surnomment «le propagandiste en chef du Kremlin», je ne peux m’empêcher de constater le contraste avec le message d’il y a 25 ans.

À l’époque, les grands médias et le Kremlin ne juraient que par les modèles occidentaux. L’URSS avait perdu la guerre froide, mais son implosion avait fait naître 15 républiques indépendantes. Pour la nouvelle Russie de Boris Eltsine, c’était l’exaltation. Après 74 ans de communisme, les Russes pouvaient enfin sortir de leur pays sans demander la permission à quiconque et se libérer de l’emprise d’un État totalitaire. L’Ouest était la référence. «On avait une impression de grandes possibilités, d’un grand avenir qui s’ouvrait devant nous», se souvient avec nostalgie Sergueï Parkhomenko, une star des médias de l’époque, aujourd’hui marginalisé — et une des bêtes noires du nouveau roi des médias.

La Russie ayant adopté les lois du marché, les puissances occidentales espéraient qu’elle deviendrait une démocratie libérale, avec une économie forte et des libertés individuelles pour tous. Le milliardaire George Soros, le Fonds monétaire international, et même des équipes de parlementaires canadiens se rendaient enseigner la démocratie aux Russes.

Comment la propagande du Kremlin en est-elle arrivée à mépriser l’Amé­rique et l’Europe à ce point?

Il y a 25 ans, ceux qui rejetaient l’Occident étaient les perdants d’un match entre les tenants de l’Ouest et ses idées libérales et les nostalgiques de la Grande Russie — qu’elle soit tsariste ou communiste. Ils étaient les parias, les laissés-pour-compte du régime Eltsine.

Il y a un an, par une belle matinée de novembre, j’ai retrouvé quelques-uns de ces «perdants». Ils n’étaient plus des parias, mais les participants d’un grand rassemblement de quelque 80 000 personnes, organisé par le Kremlin! Ils maudissaient les mêmes démons occidentaux et portaient les mêmes bannières que dans les années 1990. Aux banderoles rouges de l’ancien empire se mêlaient celles de la Sainte Russie, celles du tsar, alors que d’autres ridiculisaient les États-Unis et leur président, Barack Obama.

Poutine, m’ont répété des manifestants, a redonné un sentiment de fierté nationale aux Russes. Ils se sont sentis compris lorsqu’il a déclaré que «la chute de l’URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du siècle».

L’Ouest, ses leaders et ses médias ont sous-estimé l’humiliation vécue par une grande majorité de Russes à la suite de l’écroulement de l’empire soviétique. Cette démocratie libérale imposée — celle de l’ancien ennemi — rimait avec hyperinflation, désordre, capitalisme à outrance, corruption, insécurité. L’élection de Vladimir Poutine, en 2000, a été, tout comme celle de Donald Trump, en 2016, une réaction de «y en a marre des élites politiques et médiatiques». Aujourd’hui, il est perçu comme étant celui qui a redonné à la Russie sa grandeur d’antan. Les conséquences ont toutefois été brutales pour certains.

«Une fois Poutine au pouvoir, raconte Sergueï Parkhomenko, la première chose qu’il a faite a été de détruire un grand consortium médiatique indépendant. Dans la tourmente, j’ai tout perdu: mon journal, mon émission de télé et mon magazine. Du jour au lendemain, 74 personnes étaient dans la rue. Et la population a, en grande majorité, dit: on s’en fout.»

Depuis, la presse indépendante est réduite à une radio, un quotidien et une station de télé. Des journalistes ont été assassinés depuis 2000, ainsi que le leader de l’opposition, Boris Nemtsov, en 2015. Dans la majorité des cas, les enquêtes policières n’ont mené nulle part. Selon Sergueï Parkhomenko, nul besoin d’assassiner des journalistes pour avoir la haute main sur l’information: le gouvernement coupe le financement des organes de presse ou prend les commandes de médias par des entreprises amies. Et on peut prétexter des accusations en tous genres, dit-il aussi.

Le 14 novembre dernier, dans ce pays que Transparency International désigne pourtant comme l’un des plus corrompus, le ministre du Développement économique, Alexeï Oulioukaïev, a été arrêté par les services secrets et accusé d’avoir accepté un pot-de-vin de deux millions de dollars. Corruption réelle ou règlement de comptes? Difficile de savoir ce qui s’est passé derrière les murs opaques du Kremlin.

Récemment, le Parlement russe, la Douma, a banni les ONG étrangères, considérées comme des menaces pour le pays. Ceux qui acceptent leur argent sont considérés comme des agents de l’étranger et peuvent être mis en prison. En février 2016, des députés russes ont demandé sans succès l’expulsion de Coca-Cola, symbole de l’Amérique. En représailles aux sanctions européennes imposées après l’invasion de l’Ukraine, le gouvernement interdit l’importation de denrées alimentaires d’Europe.

Dans la foulée nationaliste et protectionniste, le Kremlin a revampé la grande fête du 9 mai, jour de commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, appelée en Russie la «Grande Guerre patriotique». Jadis une fête militaire où l’armée soviétique montrait ses muscles, elle est aujourd’hui l’occasion d’inviter tous les Russes à sortir dans la rue avec une photo d’un parent vétéran de cette guerre. En mai dernier, ils étaient près d’un million, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, à marcher en souvenir de ces gens qui ont risqué leur vie pour libérer l’URSS et l’Europe des nazis. Par ces grands événements, le Kremlin rappelle que la patrie est brave et glorieuse, que la Sainte Russie millénaire est infaillible.

Dans ce contexte, la prise de la Crimée, en février 2014, était une évidence pour nombre de Russes, la correction d’une erreur historique — celle de l’ancien secrétaire Khrouchtchev, qui avait fait don de la Crimée à l’Ukraine en 1954. Poutine répète qu’il est là pour rassembler les terres russes. La guerre avec l’Ukraine est donc justifiée.

«Aujourd’hui, toutefois, ce conflit prend moins d’importance», précise Maria Lipman, analyste politique russe et rédactrice en chef du journal Counterpoint, publié par l’Université George Washington. «À quoi cela sert-il de s’acharner contre les Ukrainiens? L’Europe est en déroute. Alors, l’Ukraine ne risque pas de se joindre à l’Europe! Le Brexit et la crise des migrants, ce sont de magnifiques cadeaux pour Poutine.» L’élection de Donald Trump est une autre bénédiction, ajoute-t-elle. Son inexpérience politique, ses nominations controversées et ses idées parfois bizarres risquent de fragiliser les États-Unis, ce vieil adversaire. Trump pourrait aussi apporter un réchauffement des relations entre les deux pays, son discours populiste de droite rejoignant celui de Vladimir Poutine.

De toute évidence, le message du président russe sait faire vibrer les cordes sensibles. La chute des prix du pétrole a entraîné une crise économique majeure. Les revenus ont glissé de 8,3 % en un an, selon les statistiques officielles. Malgré tout, 86 % des Russes appuient toujours leur président, si on en croit le Centre Levada, une ONG indépendante.

Cette Grande Russie réinventée, ce sentiment patriotique galvanisé par Poutine sont nourris par une Église orthodoxe dont la frange conservatrice prédomine.

«Les chrétiens orthodoxes ne critiquent pas la Sainte Russie ni ceux qui la dirigent», m’explique le père Dimitri dans son église du centre de Moscou, pleine à craquer quelques instants plus tôt.

Parmi les fidèles, je rencontre Lubasha et Maxime Makachev, à peine 40 ans, qui m’invitent chez eux, en banlieue de la capitale. Elle, ancienne actrice, lui, homme d’affaires, ont vendu leur grand appartement du centre de Moscou pour se faire construire une jolie maison de bois inspirée de l’isba traditionnelle, mais avec planchers chauffants et lave-vaisselle Bosch.

Élevée dans une doctrine marxiste-léniniste qui rejetait les rôles traditionnels, Lubasha, enceinte de son quatrième enfant, est heureuse à la maison. «Ma place est ici», dit-elle. Prière avant le repas, magnifiques petites têtes blondes qui jouent à la poupée, mère qui chante des airs traditionnels en faisant des crêpes et père pourvoyeur qui assure le bien-être de la famille.

L’amie qui m’accompagne chez les Makachev se pâme: «Des familles comme ça, c’est notre espoir. S’il y a davantage de familles comme celle-là, notre pays ne finira jamais.»

Mais attention, les Russes ne sont pas pour la majorité des chrétiens orthodoxes dévots, rappelle Maria Lipman. Ni des extrémistes de droite. «Les Russes veulent des emplois, de l’ordre, de la paix, et envoyer leurs enfants à l’école sans problème. Ceux qui appuient Poutine ne sont pas si différents de ceux qui appuient Donald Trump aux États-Unis ou Marine Le Pen en France. Et ils entendent du Kremlin: “Les Occidentaux ont tort, et nous, on a raison.” Ça les conforte», explique-t-elle.

Selon l’analyste politique, l’idéologie du Kremlin est sans conteste nationaliste et très à droite. «La Russie se doit d’être infaillible et grande, mais cette idéologie est “flexible”. Vous êtes libre d’être communiste, de prier Lénine ou l’empereur Nicolas II, pourvu que vous soyez loyal à Vladimir Poutine et que vous partagiez sa vision antioccidentale du monde.»

Vingt-cinq ans après la fin de l’Union soviétique, les Russes sont passés d’un régime totalitaire à la dictature. S’en sont-ils vraiment sortis?