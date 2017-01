Qui chantera pour Trump?

Quelles célébrités seront présentes lorsque Donald Trump prêtera serment? Tout dépend de ce qu’on entend par «célébrités»…

Lors de son entrée en poste, il y a huit ans, le président Barack Obama avait obtenir que Beyoncé chante pour lui. Cette fois, il semble que Trump ne peut s’offrir mieux que Jackie Evancho, une chanteuse de 16 ans qui a fini deuxième lors de la cinquième saison de America’s Got Talent. Elle entonnera l’hymne national américain lors de la cérémonie.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de visages connus dans la foule. Les anciens présidents et leur épouse font toujours partie de la liste d’invités officiels. Ainsi, la candidate défaite des démocrates, Hillary Clinton, se tiendra aux côtés de son mari, l’ancien président Bill Clinton. George W. Bush et Laura Bush y seront aussi, tout comme Jimmy Carter. Le seul ancien président toujours vivant qui ne sera pas de la fête est George H.W. Bush, en raison de son état de santé; il est maintenant âgé de 92 ans.

Donald Trump a multiplié les attaques à l’endroit des vedettes sur Twitter au cours des derniers mois. Il a ensuite affirmé à qui voulait l’entendre qu’il n’avait pas besoin de leur soutien et que l’assermentation était d’abord et avant tout destinée au peuple. (Même s’il pourra compter sur la présence de l’ex sex-symbol Fabio, paraît-il.)

«Les soi-disant vedettes de catégorie A veulent toutes avoir des billets pour l’assermentation», a tweeté le président désigné le 22 décembre dernier. «Mais qu’ont-elles fait pour Hillary Clinton? RIEN. Je veux plutôt le PEUPLE!»

Ceux qui souhaitent voir des stars auront davantage de chances le lendemain, quand les participantes de la Women’s March on Washington défileront dans les rues de la capitale. Plus de 100 000 femmes prévoient prendre part à cette manifestation anti-Trump… dont Cher, Katy Perry, Amy Schumer, Chelsea Handler et Scarlett Johansson.

(Cet article est adapté de Maclean’s.)

