Trump s’attend à une foule immense!

Combien de personnes assisteront à la cérémonie d’assermentation de Donald Trump? La réponse varie selon qui répond à la question. Selon Trump et ses représentants, il va sans dire que ce sera la foule la plus imposante, la plus spectaculaire et la plus extraordinaire qui soit, à part bien sûr les manifestants. Le président désigné a lui-même affirmé au New York Times : «Je m’attends à un nombre incroyable, un nombre record d’assistance pour l’investiture. Toutes les boutiques de mode sont vides en ce moment. Il est très difficile de trouver une belle robe pour la cérémonie.»

Après vérification auprès des propriétaires de boutiques et grands magasins de mode pour dames, il y aurait encore bien des robes de soirée à vendre à Washington. La soi-disant pénurie n’existe pas.

L’équipe de Trump a aussi affirmé au quotidien new-yorkais qu’elle s’attend à une foule record de trois millions de personnes, mais selon le chef de la sécurité intérieure de Washington, rien ne semble indiquer qu’il y aura plus que 800 000 ou 900 000 personnes.

Trump et son équipe seraient certainement plus heureux si leur estimation était la bonne, puisqu’ils auraient attiré plus de spectateurs que Barack Obama, dont l’assermentation avait attiré en 2009 près de deux millions de personnes. Un record. La foule s’était déplacée pour voir l’assermentation historique du premier président Noir des États-Unis, et il faut dire qu’Obama était une personnalité connue et appréciée. Trump est plutôt perçu comme un élu controversé, dont le taux de popularité est plutôt bas si on le compare à celui des autres présidents au début de leur premier mandat.

Cet tiède enthousiasme à l’endroit de Trump pourrait faire en sorte que le nombre de personnes présentes à son assermentation sera plus faible qu’à celle d’Obama. En 2001, George W. Bush, le dernier président à avoir remporté les élections avec moins de voix que son rival — comme c’est le cas pour Trump —, avait attiré 300 000 spectateurs. Si 900 000 personnes finissent par se pointer à la cérémonie de Trump, ce sera tout de même une foule importante si l’on compare à Bush. Mais cela ne battrait pas Obama.

Et comme Trump refuse de concéder qu’il a perdu le vote populaire de façon honnête, il y a fort à parier qu’il ne reconnaîtra pas l’estimation de la foule par les autorités, s’il la juge trop faible…

(Ce texte est adapté de Maclean’s.)