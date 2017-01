C’est la faute aux démocrates!

De son propre aveu, Joan C. Williams incarne parfaitement « l’élite libérale » dont aiment tant se moquer nombre de leaders républicains, particulièrement Donald Trump.

Diplômée de Harvard, de Yale et du Massachusetts Institute of Technology (MIT), elle est professeure émérite à la Faculté de droit de l’Université de Californie à San Francisco, où elle a fondé un centre d’études féministes renommé, le Center for WorkLife Law.

Elle qualifie Donald Trump d’intimidateur et d’être « irresponsable, imprévisible et ignorant » dont il faut se méfier. Mais elle ne lance pas la pierre à ceux qui l’ont porté au pouvoir. Au contraire. « Beaucoup de mes compatriotes américains ressentent de l’espoir pour la première fois depuis des années. C’est très destructeur que des gens dans mon cercle social ne puissent le comprendre », dit Joan C. Williams.

Elle accuse les démocrates et les élites progressistes — dont elle fait partie — d’avoir « créé » le phénomène Trump en méprisant les aspirations des travailleurs de la classe ouvrière, en particulier blanche. « Ces électeurs veulent seulement ce que les professionnels comme moi ont toujours eu. C’est-à-dire de bons emplois, qui donnent accès à ce qu’ils perçoivent comme une vie de la classe moyenne », dit-elle depuis son bureau de San Francisco.

***

Votre plus grande surprise, depuis le triomphe de Donald Trump, c’est l’étonnement et le choc ressentis par vos amis devant le succès du candidat républicain. Pourquoi ?

Nous vivons de plus en plus dans des milieux fermés. Des études montrent que beaucoup de gens ne comptent personne, dans leur cercle d’amis, qui ne partage pas leurs opinions politiques. Ils n’ont donc aucune idée des raisons qui pousseraient quelqu’un à voter pour un autre parti que celui qu’eux-mêmes appuient. Je vis dans un milieu démocrate, mais dans ma propre famille, des gens ont voté pour Trump. Je ne pense donc pas spontanément que ses partisans sont d’ignobles racistes ignorants. Malheureusement, c’est ce que croient trop de gens dans mon cercle d’amis et de collègues. Je viens d’écrire un livre sur la classe ouvrière [NDLR : à paraître en mai] et j’ai souvent tenté d’expliquer à mes amis progressistes pourquoi des millions de compatriotes ne partageaient pas les mêmes idéaux qu’eux. Certains écoutent poliment, mais en général, ils préfèrent ne pas entendre.

Le démocrate Bernie Sanders avait aussi centré son discours sur la classe ouvrière et avait recueilli des millions de votes lors des primaires de son parti, non ?

Je ne suis pas de cet avis. Bernie Sanders a surtout séduit des jeunes. Il a promis, par exemple, de s’assurer que tout le monde peut accéder à des études postsecondaires. Qui peut s’opposer à ça ? En réalité, ce que beaucoup de familles de cols bleus désirent, ce n’est pas d’aller à l’université, mais d’avoir de bons emplois de cols bleus. Ils n’aspirent pas à devenir des gestionnaires ! Pourtant, depuis des décennies, le Parti démocrate a envoyé le message suivant : soit vous allez à l’université, soit vous obtenez ce que vous méritez, c’est-à-dire une citoyenneté de seconde classe. Excusez-moi, mais 71 % des Américains n’ont pas et n’auront jamais de diplôme postsecondaire. Les démocrates ignorent donc, de facto, les trois quarts des Américains !

Vous dites que le résultat des élections est davantage le reflet d’une nouvelle lutte des classes qu’un révélateur des tensions raciales et sexistes qui agitent le pays. Pourquoi ?

Bien sûr, il y a beaucoup de sexisme et de racisme aux États-Unis. Mais les partisans de Trump ne sont pas pires que les autres Américains. Les études montrent que ceux qui ont une éducation du niveau du secondaire ne sont pas plus racistes que les médecins et les diplômés en affaires (MBA).

De plus en plus de Blancs de milieux aisés méprisent ouvertement les travailleurs blancs moins fortunés, et refusent de les écouter sous prétexte que ce sont des racistes. Ça montre l’importance du fossé culturel qui s’est creusé entre les classes sociales.

Avant les années 1970, les cols bleus étaient au cœur de la coalition démocrate, qui s’est progressivement éloignée des enjeux importants pour ces travailleurs. Les démocrates se sont concentrés sur des enjeux auxquels tiennent profondément les gens comme moi : le racisme, les questions de sexe, d’identité. Ils sont devenus obsédés par des enjeux culturels.

À quoi faites-vous allusion ?

Entre autres aux luttes très médiatisées pour la création de toilettes réservées aux personnes transgenres. Au cœur de l’univers culturel des gens comme moi, il s’agit d’un enjeu réel, qui mérite l’attention des autorités publiques. J’ai consacré la majeure partie de ma vie professionnelle à réfléchir aux enjeux liés à la race et au sexe. Je ne dis pas que ce n’est pas important ! Mais il faut voir les choses en face. Si j’ai pu me consacrer à ces enjeux, c’est en partie parce que j’ai la chance d’avoir un emploi enviable et stable depuis l’âge de 28 ans. Or, c’est ce à quoi aspirent les membres de la classe ouvrière : de bons emplois, qui leur donnent accès à ce qu’ils perçoivent comme la classe moyenne.

Le fait que l’élite professionnelle et administrative ait perdu l’intérêt pour les préoccupations de cette frange importante de la population est insultant pour cette génération, la première dans l’histoire américaine à voir son sort se détériorer par rapport à celui de ses parents. Ça me coupe le souffle. Cette insensibilité a provoqué la colère de millions d’Américains. Est-ce si surprenant ?

Trump est un milliardaire qui n’a rien en commun avec la classe ouvrière. N’avez-vous pas l’impression qu’il a berné les électeurs avec son discours en faveur des cols bleus ?

En votant pour Donald Trump, les électeurs ont aussi rejeté l’establishment du Parti républicain, il ne faut pas l’oublier. Le franc-parler de cet homme séduit le travailleur type de la classe ouvrière blanche, tout comme son indépendance financière. Les ouvriers ont tendance à se méfier des gestionnaires et des professionnels, qui leur donnent des ordres au quotidien. Mais ils admirent les riches, qui symbolisent la vraie liberté, à tort ou à raison.

Trump est un homme sans principes, opportuniste. Mes attentes envers lui sont très faibles, et je suis profondément inquiète et apeurée à l’idée de l’avoir comme président. Mais beaucoup de mes compatriotes américains ressentent de l’espoir, pour la première fois depuis des années. Ils ont voté pour lui malgré ses défauts, parce qu’il a axé sa campagne sur eux, en leur promettant de créer des emplois pour eux.

Quelle est la solution pour contrer cette nouvelle lutte des classes ?

Premièrement, il faut arrêter de laisser croire que tout le monde ira à l’université et aura un emploi de professionnel. Ça ne s’est jamais produit et ça n’arrivera pas. Il faut se préoccuper du sort de ceux qui ne vont pas à l’université et qui ne font pas pour autant partie de la classe pauvre. Promettre une hausse du salaire minimum, c’est louable. Mais ça n’aidera pas les gens de la classe moyenne. Ce dont ils rêvent, ce n’est pas de travailler chez McDonald’s pour 15 dollars l’heure plutôt que 9.

Ensuite, il faudra que l’on cesse de mépriser la classe ouvrière. Dans les cercles progressistes, mais aussi de façon générale, les insultes de classe fusent de partout. Il est de bon ton de se moquer des rednecks (bornés), des hillbillies (hommes des bois), des white trashes (racaille blanche). De nombreux jeunes se déguisent même, lors de partys, en Blancs des classes défavorisées, pour rire. Pourriez-vous faire des partys de Noirs, pour rire ?

C’est politiquement correct de décrire des Blancs comme des « cochons de racistes », comme des ordures, en blague ? Ça finit par empoisonner la vie politique.

Vous faites allusion à Hillary Clinton, qui déclarait en campagne électorale que la moitié des électeurs de son adversaire faisaient partie du « panier des gens déplorables » ?

Clinton aurait été une présidente fabuleuse. Elle était une candidate maladroite.

Comme féministe, vous restez inquiète de l’accession de Trump à la Maison-Blanche ?

Pas seulement comme féministe, comme Américaine. Trump est un intimidateur. Il est irresponsable et ignorant, tant pour ce qui est de la politique intérieure qu’extérieure. Je ne suis pas seulement sceptique, j’ai littéralement le cœur brisé. Les nominations au cabinet de Trump m’inquiètent aussi.

Je ne m’attends pas à ce qu’il remplisse ses promesses. Mais il est encore trop tôt pour juger. Pour le moment, il parle chaque jour de créer des emplois pour les cols bleus. Pensez-vous que ce serait le cas si Hillary Clinton avait été élue ? J’en doute. Ceux qui sont affolés par son élection devront d’abord accepter le résultat des urnes. Ensuite, il faudra commencer à parler de façon plus responsable des besoins de la classe ouvrière, ce qu’on a refusé de faire depuis 40 ans. J’espère que nous sommes prêts maintenant.

