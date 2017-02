Dans notre angle mort

Ma curiosité fait que je trimballe souvent mon clavier dans des coins étranges de l’internet. C’est parfois insignifiant, comme découvrir qu’il existe une looooongue page Wikipedia à propos de l’orientation du rouleau de papier de toilettes.

D’autre fois, c’est plus… troublant.

En fouillant les méandres de je ne sais plus quel groupe Facebook dont le nom devait être une version soft de «On n’est pas racistes, on veut juste que les races restent chez eux», je suis tombé sur une théorie étonnante.

Attachez votre chapeau en papier d’aluminium avec de la broche, parce que ça fesse dans le complot: l’attentat de Québec a été perpétré par des islamistes, mais ils l’ont déguisé, avec l’aide des autorités, en un geste d’extrême-droite. Vous vous souvenez du deuxième suspect, ce Marocain finalement relâché parce qu’il n’avait rien à voir là-dedans? C’est lui le vrai tireur.

Aussi, le 11 septembre était un «inside job», le gouvernement contrôle la météo et si tu écoutes l’émission de Véronique Cloutier à l’envers, tu entends des messages secrets. (Ça ne règle pas le manque de chimie entre Véro et son co-animateur, par contre.)

Que quelques crackpots sur internet croient ce genre de délire, soit. À part espérer que ce ne soit pas le cousin qui va venir nous jaser de politique au prochain souper de famille, on n’y peut rien. Mais on peut quand même se demander où ils prennent ça.

Une des réponses : The Rebel, média en ligne du Canada anglais fondé par Ezra Levant, un ancien du défunt cirque réseau de télé Sun News.

Dans les jours suivant l’attentat, The Rebel a envoyé à Québec une de ses journalistes, en demandant de l’aide financière aux internautes pour défrayer les coûts du voyage. Dans leur appel aux dons, ils semblent être complètement renversés par le fait que le deuxième suspect ait été relâché, comme si un homme blanc qui tire du gun était la chose la plus saugrenue qui soit.

«What’s going on here? What are the facts? And can we trust the mainstream media to tell us the truth about such a controversial and sensitive subject? We don’t know all the facts yet. But unlike the CBC, we intend to uncover the truth, not bury it.»

[«Que se passe-t-il ici? Quels sont les faits? Et pouvons-nous faire confiance aux médias de masse pour nous dire la vérité sur un sujet aussi controversé et sensible? Nous n’avons pas encore tous les faits. Mais contrairement à la CBC, nous avons l’intention de découvrir la vérité, pas de l’enterrer.»]

Pendant trois jours, leur envoyée a couvert Québec sur un ton de «on nous cache des choses».

À grands coups de «je ne fais que poser des questions», elle a esquissé les contours d’un grand complot mêlant la police (qui a relâché volontairement un tueur), Radio-Canada et l’ensemble des médias (qui travaillent de concert pour faire oublier des informations, même si ce serait le scoop du siècle que de prouver une telle conspiration), Justin Trudeau lui-même et le monde politique en entier (qui se sont entendus pour cacher la vérité, afin de… quoi au juste?, ce n’est pas trop clair) et une collection de faux-témoins (parce que, tant qu’à être rendu là, pourquoi pas).

La dame n’a pas de preuve, non. Mais elle a des questions, alors c’est pareil.

Je n’arrive pas à organiser une fête surprise à ma soeur sans que quelqu’un ne s’ouvre la trappe, mais on peut cacher qui est le vrai responsable d’une tuerie à Québec. Ça a ben de l’allure.

***

Pour être bien honnête, je ne connais pas en profondeur The Rebel. Chaque fois que j’essaie de regarder une de leurs vidéos, je finis par faire autre chose de plus agréable, comme écouter un disque de cornemuse en m’arrachant des poils de nez.

J’ai cependant assez côtoyé cette version «Nos Compliments» de Breitbart, pour remarquer quelques tics que j’ai déjà vus ailleurs.

Son léger délire de persécution et son attitude «le monde entier est contre nous et vous». Son utilisation des termes «lying medias», «fake news» et autres dénonciations des «élites». Sa démonisation de tous les médias sérieux. Son impression que c’était mieux dans un «avant» bien flou, où on se tenait debout, ou quelque chose du genre. Sa fixation sur les musulmans et les réfugiés.

Ou alors cette casquette qu’on trouve dans leur magasin en ligne.

C’est un sentiment extrêmement subtil, mais j’ai l’impression d’avoir déjà vu ça quelque part…

***

La semaine dernière, Ottawa a été au coeur d’un psychodrame fort peu élégant, autour d’une motion, M103, qui demande au gouvernement de « condamner l’islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques ».

D’un côté du débat, on en parle comme une motion non-contraignante peut-être mal formulée.

De l’autre, cachez vos enfants: c’est le prélude à l’instauration de la charia au Canada.

Je vous laisse deviner de quel côté tombe The Rebel.

Dans une vidéo, Ezra Levant explique que la député d’origine pakistanaise à l’origine de la motion veut «importer les valeurs de son pays» et qu’elle n’est «pas de notre côté en ce qui concerne la séparation de l’État et de la mosquée» («I don’t think she is on our side when it comes to separation of mosque and state»). Rien que ça.

Chez les candidats à la chefferie du Parti conservateur, on s’est rué sur cette histoire avec le même entrain qu’un enfant habillé propre qui trouve un trou de bouette où se salir.

Kellie Leitch a même lancé une «pétition». J’utilise les guillemets parce qu’il n’y a aucun texte ni explication, seulement un formulaire disponible uniquement en anglais. C’est important parce que M103 vise, si je comprends bien l’iconographie, à museler nos enfants.

«Ho, et pendant que vous êtes là, vous ne feriez pas un petit don à ma campagne?»

«Merci! On se reparle bientôt, puisque vous allez maintenant recevoir mon infolettre.»

Mercredi, The Rebel organisait un «Rallye pour la liberté d’expression», parce qu’ils adorent les rassemblements. Ils adorent aussi la liberté d’expression, mais pas assez pour ne pas huer les médias chaque fois qu’ils le peuvent.

Qui y était? Kellie Leitch, évidemment. Elle a probablement dormi devant la porte d’entrée de la salle pour avoir les meilleures places.

Chris Alexander y était aussi. On se souviendra que c’est lui qui parlait quand la foule s’est mise à scander «Lock her up» lors d’un autre événement organisé par The Rebel. Encore aujourd’hui, on se demande ce qui est pire : demander qu’on mette en prison une élue, ou ne même pas être capable de créer ses propres slogans politiques.

Ajoutez à cela Pierre Lemieux et Brad Trost, et c’est le tiers des aspirants-chefs du Parti conservateur qui étaient à ce rallye. Ils y étaient parce qu’ils n’ont aucune réserve à se frotter à The Rebel, parce qu’il y a là des électeurs qu’ils veulent séduire, à qui ils veulent dire «Moi aussi, je pense comme vous».

***

Tout ceci n’est peut-être pas encore aussi grand public que Guylaine Tremblay au Gala Artis, mais ce n’est pas pour autant un phénomène, des idées et des attitudes marginales, qu’on ne croise qu’au détour d’un égarement sur internet à deux heures du matin.

On parle souvent de la bulle des médias sociaux qui nous garde entouré de gens qui pensent comme nous. Au Québec, elle est doublée d’une bulle linguistique, dans laquelle on est bien à l’abri du reste du Canada et de ses débats en anglais. Sans s’en rendre compte, on se retrouve avec un sacré angle mort.

Il faut absolument en sortir, sinon on risque de faire tout un saut quand la première ministre Kellie Leitch va entrer en poste. Après tout, elle est en deuxième place dans la course au Parti Conservateur. Le saviez-vous?

***

Mathieu Charlebois blogue sur la politique avec un regard humoristique.

À lire aussi: