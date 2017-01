Débattre dans la langue de Molière (ou de Deepak)

Mardi, un francophone pris à écouter les candidats conservateurs «débattre» en «français» se trouvait déchiré entre deux sentiments.

D’un côté, il pouvait se dire «Au moins, ils font un effort».

Mais de l’autre, c’était tentant de penser «Tant qu’à parler français comme ça, pourquoi ne pas simplement aller déterrer la dépouille de Molière, l’installer sur scène et pisser dessus? Me semble que ça serait moins insultant pour tout le monde.»

J’en étais à ce point de ma réflexion quand le candidat Deepak Obhrai a eu ces mots de sagesse qui ont tout changé :

«Mendé soua qué lé né suite! Ou que jé rétou choimeau. Choix moi? Choix moi est y au Canada!»

– Depak Obhrai

Était-ce du français? Était-ce de l’anglais? Était-il victime d’un anévrisme? Fallait-il appeler un exorciste? Mystère.

J’ai décidé de prendre cette série de syllabes comme un couplet oublié de la chanson Hakuna Matata. J’ai choisi de voir ces «mots» comme le rappel que rien n’a d’importance, qu’on va tous mourir un jour et qu’à quoi bon vivre si on ne peut pas se pointer sur une scène pour aligner des sons de façon aléatoire en espérant que ça forme une vision politique.

Choix moi? Choix moi est y au Canada! Hakuna Matata!

***

Le lendemain de cette éloquente démonstration de l’importance du bilinguisme au Canada (Langue 1 : l’anglais. Langue 2 : le phonétique écrit sur un petit carton), Kevin O’Leary annonçait sa candidature à la chefferie du Parti conservateur.

Certains sondages le placent en tête de la course, mais au Québec, on le connaît peu.

O’Leary est un riche homme d’affaires qui a déjà été un Dragon à la CBC. Il s’est fait amputer la glande de l’empathie en même temps que la vésicule biliaire, et on l’a déjà entendu célébrer le 1% et souhaiter la mort des réglementations environnementales à l’émission The Exchange. Un sympathique personnage.

Si on se fie à ses apparitions médiatiques des dernières années, Kevin O’Leary aime deux choses plus que tout : l’argent, et prendre la pose, les deux mains jointes devant lui par le bout des doigts.

Évidemment, un riche homme d’affaires narcissique célèbre pour ses émissions de télé-réalité qui se présente en politique, ça donne l’impression que le Canada vient de trouver sa version «Nos Compliments» de Donald Trump. Il ne faut pas exagérer non plus : Trump, c’est bien plus que ça.

O’Leary s’inscrit quand même, comme Trump, dans le courant politique très post-moderne du «C’est pas parce que je l’ai dit que je voulais vraiment le dire». Ainsi, après qu’il eut proposé qu’on fasse payer les sénateurs pour leur siège, sa porte-parole a dû expliquer aux médias que «Kevin a souvent dit qu’il sait ce qui fait de la bonne télévision. Ce n’est pas une position politique.»

Oubliez le club des mal-cités, voici le club des bien-cités-mais-ça-compte-pas-parce-que-c’était-à-la-télévision. On va avoir du plaisir.

Mais parmi les déclarations controversées d’O’Leary, il y en a une à laquelle il croit pour vrai : pas besoin de savoir parler français pour aspirer au poste de premier ministre de ce pays.

Annie, la caissière du Dollarama de la rue Wellington à Verdun, doit être bilingue. Le premier ministre du Canada, pourquoi faire?

Le travail d’Annie la caissière consiste à scanner des gugusses qui vont se briser la journée même et des plats à lunch dont le couvercle ne fitte plus si tu le mets dans le micro-ondes. C’est payé au salaire minimum, mais on lui demande quand même de parler les deux langues, pour que si un Kevin O’Leary unilingue passe à sa caisse, elle et lui puissent se comprendre.

Oh, bien sûr, Annie ne pourrait pas aller jaser constitution dans les deux langues officielles dans un débat des chefs, mais elle n’a quand même pas besoin qu’on lui écrive des notes en phonétique sur un petit carton pour pouvoir s’en tirer.

Si Annie est capable d’être bilingue même sans avoir son secondaire 5, j’ai un peu de difficulté à pleurer pour ces pauvres unilingues anglophones aspirants premiers ministres qui sont injustement écartés du pouvoir parce qu’ils ne sont pas prêts à investir dans un cours de langue le soir et la fin de semaine.

Les officines du pouvoir t’intéressent? Appelle le two-five-for-six-o-one-one et va pratiquer ton «Marie court après le ballon» pendant un an ou deux. Autrement, quel étrange message es-tu en train d’envoyer? «Je suis une personne assez intelligente pour diriger un pays, mais apprendre une langue, c’est di-ffi-cile.» Icône de bonhomme triste.

***

Mardi soir, pendant que les conservateurs écorchaient la langue de Molière, Justin Trudeau répondait maladroitement en français à une question posée en anglais lors d’une assemblée publique à Sherbrooke.

Le premier ministre a dû s’en excuser publiquement et, selon la journaliste de CTV News, l’événement a causé «des blessures» qui «prendront du temps à guérir».

Des blessures longues à guérir? Woh. C’est un brin intense.

Pour reprendre les mots de Deepak Obhrai : «Mendé soua qué lé né suite! Ou que jé rétou choimeau. Choix moi? Choix moi est y au Canada!»

Bien dit, Deepak. Très bien dit.

**

Mathieu Charlebois blogue sur la politique avec un regard humoristique.

Photo en une: Jim Smeal/BEI/Shutterstock