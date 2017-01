Doutez, doutez! Doutons, doutons!

Douter, à l’annonce d’une bonne nouvelle ou d’un sombre pronostic, est souvent hasardeux : vos amis et vos voisins risquent de vous reprocher de gâcher l’effet de leur déclaration.

Prenons cette nouvelle concernant l’adoption, par le Canadien de Montréal, de Catapult, présenté comme une merveille technologique qui réduira le nombre de blessures des joueurs en enregistrant en temps réel leurs moindres mouvements, pour ensuite personnaliser leur entraînement. Qui ne se réjouirait pas que la science, le sport et l’ingénierie s’allient pour améliorer la santé des athlètes ? Pourtant, les raisons d’être prudent ne manquent pas.

Dix équipes de la Ligue nationale de hockey, et quelque 750 équipes professionnelles de soccer, de basketball, de rugby utilisent Catapult, un petit appareil ultraléger, de la taille d’un paquet de gomme, intégré à un dossard. Il enregistre les données physiologiques et un logiciel les analyse, mesurant ainsi l’effort, l’efficacité d’un coup de patin, le niveau de fatigue. Les joueurs du Canadien peuvent le porter ou non lors des entraînements. Catapult est interdit pendant les matchs, mais les discussions vont bon train au sein de la ligue pour en élargir l’usage.

Qui aura accès à ces données ? Qui en sera le propriétaire : le joueur ou l’équipe ? Quel usage pourra en être fait ? Les données seront-elles transférées lors d’un échange ? Que restera-t-il de la vie privée du joueur dont l’équipe connaîtra désormais les moindres moments de relâchement ? Souhaitons que l’Association des joueurs ait de la graine d’Edward Snowden en elle pour se méfier de l’usage possible d’autant de données.

Le doute est aussi essentiel dans le cas des moins bonnes nouvelles qui se bousculent sur la grande patinoire géopolitique internationale.

Prenez Vladimir Poutine. Est-il vraiment le suppôt de Satan que dépeint le Pentagone ? Bien sûr, la Russie bombarde la Syrie, a annexé la Crimée et brime les libertés des médias russes. Mais s’il y avait un envers plus positif à cette médaille ? Le documentaire de France 2 Poutine, le nouvel empire, offert sur YouTube, en donne un avant-goût.

On y découvre comment Poutine est passé du plus pro-occidental des présidents russes à l’homme qui tente de créer un nouvel axe de pouvoir Chine-Russie-Inde. La Fédération de Russie regroupe 750 ethnies et compte 20 millions de musulmans sur 146 millions d’habitants. L’État, qui a mené une guerre sanglante aux musulmans tchétchènes, a inauguré en 2015 une grande mosquée au cœur de Moscou. Plus de 7 000 mosquées tapissent le pays (contre 343 avant l’ère Poutine). Sans burqa ni niqab, la Russie vit à l’heure de l’euro-islam. A-t-elle quelque chose à apprendre à l’Occident ?

Le Canada a avantage à maintenir des relations avec ce grand voisin arctique et à miser sur des intérêts communs, qu’ils soient énergétiques, commerciaux ou environnementaux.

Dans les eaux boréales, les Russes jouent en supériorité numérique, disposant de plus de 40 brise-glaces (les États-Unis en ont 5 ou 6). Le Canada n’a que six bateaux capables de naviguer dans ces eaux glaciales. Et on ne parlera pas des sous-marins. Les Russes ont repris une activité aussi intense qu’à l’époque de la guerre froide.

Il faut se réjouir que le ministre des Affaires étrangères du Canada, Stéphane Dion, ait réactivé les relations diplomatiques avec la Russie, que le gouvernement Harper avait mises en veilleuse en 2014. Le Canada a besoin de nuancer les informations venues de Washington. Aux yeux du Pentagone, la Russie est la première menace mondiale au pouvoir des États-Unis.

En cette matière, comme en bien d’autres, un peu de doute ne sera jamais de trop. Il vaut toujours mieux demander à voir la bande vidéo avant de confirmer le but. Allez, bonne année 2017.