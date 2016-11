Faites-nous confiance

Les démocraties sont de petites choses fragiles. Un tout petit glissement et PAF! la démocratie déboule les marches à la même vitesse que mononcle Gaétan qui s’enfarge dans le sapin après huit bières. (Il a neigé, j’ai le droit de faire des blagues de Noël!)

Heureusement, de preux chevaliers veillent au grain et nous protègent, à Québec comme à Ottawa.

À la Chambre des Communes, la conservatrice Michelle Rempel s’est récemment lancée dans un vibrant plaidoyer accusant le gouvernement d’abandonner les Albertains en pleine crise pétrolière. De ce discours capable de faire ressentir de la sympathie à une tortue prise dans une marée noire, la cheffe du Parti Vert, Elizabeth May, n’a retenu qu’une seule chose : Rempel a dit un mauvais mot.

May: Yes, Mr. Speaker. I hate to interrupt my friend in her speech, but I heard her say a word that I know is distinctly unparliamentary, and I think she may want to withdraw it. The word was f-a-r-t. [«Je n’aime pas interrompre mon amie durant son discours, mais je l’ai entendue dire un mot qui est clairement non-parlementaire, et je crois qu’elle voudra le retirer. Le mot était p-e-t.»]

«Pet», un mot si mauvais qu’il faut l’épeler pour ne pas que les enfants à l’écoute des débats au Parlement aient à subir le traumatisme de l’entendre une deuxième fois. Rempel a refusé de retirer le-synonyme-de-flatulence-qu’il-ne-faut-pas-nommer (Voldeprout), et le Canada a fait un pas de plus vers le démantèlement de sa confédération.

À Québec, ce sont les dangereux lascars de Québec Solidaire qui ont mis à mal le monde libre, alors qu’ils ont tourné le dos à l’Assemblée nationale en votant contre la réforme de l’aide sociale.

Cette protestation silencieuse n’a pas été bien accueillie par le président de l’Assemblée nationale Jacques Chagnon :

«Je considère que ce qui s’est passé jeudi dernier va à l’encontre des principes qui sont à la base de notre démocratie et qu’il s’agit d’une atteinte injustifiée à notre décorum.»

Chagnon a passé la moitié de sa carrière de président d’Assemblée à dire patiemment « Collègues… Collègues… S’il vous plaît… Collègues… » pour essayer de calmer l’équivalent en décorum d’un cours d’art plastique avec un suppléant la veille du congé des fêtes. Mais trois députés qui votent le dos tourné? Ça va beaucoup trop loin!

Chers assistés sociaux qui devrez vous débrouiller avec 399$ par mois, du fond de l’appartement d’où vous attendez d’être évincé, ne tremblez pas : le décorum est bien protégé. Fiou!

***

C’est facile d’en rire, mais Elizabeth May et Jacques Chagnon ont quand même un peu raison. Le respect des institutions est la tranche de pain de laquelle on fait la beurrée de beurre de pinotte de la société. Si on la laisse brûler dans le grille-pain, on en souffre tous.

Chaque citoyen doit avoir confiance en ses institutions, doit savoir qu’elles travaillent pour son bien.

Savez-vous qui vont avoir de la difficulté à avoir confiance en leurs institutions? Vite de même, sans même les appeler pour leur demander, je dirais : les autochtones de Val-d’Or.

Sept hommes et 21 femmes, pour un total de 38 allégations allant du viol à la conduite dangereuse visant les policiers, et un grand résultat de… pas d’accusation.

Chez ceux qui ne savent pas que pour chaque 21 plaintes d’agressions sexuelles, à peine 4 mènent à une poursuite, on peut être surpris.

Chez ceux qui n’ont jamais réfléchi au fait que c’est plus facile de prouver le vol d’un écran de 65 pouces avec entrée par effraction que le vol de sa dignité humaine dans le fond des bois, on peut prendre sans nuance le côté des policiers.

Et si on n’y pense pas plus que deux minutes en faisant autre chose, on peut même affirmer avec colère que ces femmes qu’on a vu pleurer et souffrir dans le reportage d’Enquête mentaient toutes. Comme s’il y avait si peu à faire à Val-d’Or qu’on s’invente des histoires de viol pour se divertir. « Ça va être le fun, se sont-elles dit, parce que je vais recroiser mes agresseurs dans la rue demain».

À lire aussi:

Sauf que la seule façon d’arriver à cette conclusion, c’est de ne pas lire ou écouter ce que le DPCP et l’observatrice indépendante avaient à dire. Elles ont rappelé, en gros, que ce n’est pas parce que l’affaire ne sera pas entendue devant un juge que nous avons droit au tout premier cas de fumée sans feu.

« Cela signifie plutôt que la preuve dont nous disposons ne nous permet pas de porter des accusations criminelles compte tenu des critères et des règles de droit ». En fait, dans la majorité des cas (19), le DPCP a conclu que la preuve d’identification était insuffisante, « de sorte qu’il n’aurait pas été possible de prouver l’identité du ou des suspects visés par les allégations ». (Le Devoir)

Tout dans cette affaire appelle à la modération et à la retenue. Tout appelle à l’humanité et à la compassion. Et… C’est un appel que la police a décidé d’ignorer, comme ils le font quand on leur signale une jeune autochtone disparue.

Le syndicat des policiers de la SQ a donc envoyé la lettre la moins sensible possible aux médias, alors que de ses membres poursuivent Radio-Canada.

Devant tant de délicatesse et de compassion c’est sûr, la confiance va monter en flèche!

Heureusement, on nous protège contre le mot «p-e-t».