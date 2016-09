Faut qu’on se parle… encore

«Faut qu’on se parle».

L’expression évoque ce moment tant redouté où Conjoint veut nous annoncer qu’il couche avec la gardienne depuis six mois, mais il s’agit en fait du nom d’un mouvement non partisan / d’une série de conférences / d’un projet emballant / d’une tournée de radotage / d’un futur parti politique. Ça dépend à qui vous demandez.

Composé de Jean-Martin Aussant, Gabriel Nadeau-Dubois, Maïtée Labrecque-Saganash, Claire Bolduc et de mon voisin de blogue Alain Vadeboncoeur, FQSP propose une série de consultations où les cinq compères parleront le moins possible, afin de laisser le micro au citoyen. Une armée de conférenciers se gifle aujourd’hui de ne pas avoir pensé à ça avant: la conférence où on fait parler le public.

Les résultats de ces consultations, auxquelles s’ajoutent des assemblées de cuisine (me semble que tout le monde serait plus confortable dans le salon), devraient être publiés l’hiver prochain. Parions que ce rapport rédigé par des souverainistes socio-démocrates de gauche sera accueilli avec enthousiasme et ouverture par notre gouvernement fédéraliste qui penche à droite.

Est-ce que les Parleux (on cherche encore leur surnom) vont devenir un parti politique ? L’idée n’est pas écartée et en entendant Gabriel Nadeau-Dubois répondre à la question, on a des flashs de François Legault à l’époque où la CAQ était elle aussi une simple «consultation non partisane».

Voilà pour les grandes lignes.

Maintenant, comment vous dire ça ?

FQSP est une véritable tarte aux pommes ambulante. Personne n’est contre la discussion avec le citoyen, tout le monde est pour qu’on se mette ensemble pour créer un monde meilleur, et ça goûte donc bon la tarte aux pommes et la réforme démocratique.

Sauf qu’en apprenant la création de FQSP, qui, au Québec, s’est exclamé «Enfin, un groupe de gauche nationaliste va discuter avec les citoyens ! J’espère qu’ils vont finir par lancer un parti. Ça aussi, ça manque» ?

Si c’est votre cas, laissez-nous vous féliciter pour votre récente sortie d’une décennie dans le coma. Vous allez tripper en découvrant le dernier iPhone.

À lire aussi:

Faut qu’on se parle ? Laissez-moi vous présenter Paul St-Pierre Plamondon et ses Orphelins politiques. Commencez par parler avec lui, vous dites la même affaire. Ramassez ses notes du temps où il était à Génération d’idées et appelez la gang d’Élan global. En mettant en commun vos bases de données, vous aurez le courriel d’à peu près tous les gens de gauche au Québec.

Puis, quand vous serez rendu à lancer un parti politique, je vous présenterai Québec Solidaire, Option nationale (Jean-Martin Aussant en a peut-être entendu parler) et les joyeux lurons qui essaient de lancer NPD-Québec. Vous pourrez sûrement vous trouver un terrain commun assez large.

Ce n’est pas du cynisme. J’en ai simplement assez que chaque micronuance idéologique soit le prétexte pour lancer son propre projet plutôt que d’aller rejoindre un des 15 qui existent déjà pour le transformer.

Le paysage politique est rendu comme un forfait de câble : 300 canaux divisent l’auditoire et La poule aux œufs d’or devient la reine des cotes d’écoute.

***

Depuis quelques années, la gauche vogue d’un plan de communication à l’autre. Elle se monte des pages Facebook avec de beaux logos, des sites web pleins de bonnes intentions et elle ramasse des courriels pour organiser un jour des assemblées de cuisine et des ateliers de cocréation où on s’applaudit la démocratie participative comme si on venait vraiment de régler le cul-de-sac actuel.

La grève étudiante de 2012 a créé une vague de gens politisés, brillants et pleins de cette formidable envie de changer le Québec. Mais quatre ans plus tard, c’est comme si la seule chose qu’on avait retenue de 2012, ce sont les assemblées générales sans fin.

Pendant ce temps, le reste du spectre idéologique investit les partis politiques et les lieux de pouvoir. «Démocratie : comment reprendre le pouvoir ?», se demande FQSP. S’y investir, ce serait déjà une saprée bonne idée !

Je n’arrêterai pas demain de faire des gags sur le nom à penture de Paul St-Pierre-Dion-Chante-Plamondon, mais il a quand même gagné beaucoup de mon respect en se présentant à la chefferie du PQ, en tentant d’aller améliorer le monde réel.

Chers FQSPisques, vous avez réuni cinq magnifiques cerveaux qui connaissent très bien leurs domaines et leurs réseaux respectifs. Si vous voulez m’enthousiasmer, mettez-les en action. On en discutera après.

***

P.S. Ooooh, que je vous entends à travers mon écran… «Pis toi, Mathieu, pourquoi tu y vas pas en politique plutôt que de rester assis sur ton steak à écrire des chroniques ?» D’un, parce que le Québec mérite de voter pour des gens vraiment intelligents. J’ai déjà rencontré de ces êtres d’exception. Je n’en fais pas partie, mais il y en a dans FQSP. De deux, parce que j’ai de la difficulté à faire du small talk avec ma propre famille. Imaginez-moi dans un souper spaghetti ! Je serais un désastre.