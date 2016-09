Jasons immigration… si on en est capable

C’est chaque fois la même chose pour la CAQ. D’abord, François Legault affirme son intention de parler d’économie et de création d’emplois, parce que c’est important. Le tout est inévitablement suivi de sons de criquets, pendant qu’une boule de tourbe traverse l’écran.

Le chef caquiste pousse donc un grand soupir et déclare : «Immigration» ou «Valeurs québécoises». Les journalistes armés de kodaks et de micros se garrochent alors sur lui pour rapporter ce qu’il a à dire.

«Allez-vous parler du burkini dans votre test d’entrée pour les immigrants, monsieur Legault ? Allez-vous refuser les immigrants qui ne peuvent pas chanter par coeur au moins deux chansons de Paul Piché, monsieur Legault ? Monsieur Legauuuuuuuult !»

Les médias ont donc rappelé aux Québécois que les gens de la CAQ veulent imposer aux nouveaux arrivants un «examen de valeurs», pour s’assurer qu’ils partagent bien les fameuses «valeurs québécoises».

Quelques notes à ce sujet :

– Si j’ai pu faire croire à mon école secondaire que j’avais compris mes cours de Maths 536, imaginez comment ça va être facile de réussir ce test. «Non, je ne crois pas qu’on doive lapider les homosexuels. Je le jure.»

– La prochaine fois que je croiserai un misogyne fini sur internet, est-ce que je peux le proposer pour la déportation, ou quand ils viennent d’ici on les garde pareil ?

– Parlant égalité hommes-femmes… La CAQ… ce n’est pas le parti qui avait présenté le moins de candidates aux dernières élections ?

Le retour de cet examen dans les nouvelles a valu à François Legault de se faire traiter de Donald Trump par Françoise David, puis par Philippe Couillard. François Legault a répliqué que ses deux adversaires devraient expliquer «pourquoi ils ne veulent pas protéger les valeurs québécoises». Voilà qui ne sonne pas du tout comme quelque chose que Donald Trump dirait. Bien joué, François !

Puis, questionné à savoir pourquoi, selon lui, Philippe Couillard voulait hausser les seuils d’immigration, le chef caquiste a eu cette réponse : «Est-ce que c’est son voyage en Arabie saoudite ? (…) Il faudrait poser la question à M. Couillard».

Maintenant qu’il a sous-entendu que notre premier ministre a un agenda islamique secret, Legault va-t-il demander à voir son certificat de naissance ? Peut-être la semaine prochaine.

Voilà pour les blagues Legault-Trump. Je les ai faites parce qu’elles m’amusent et que je suis un clown dont le métier est de faire sourire.

Je ne suis pas député, comme Françoise David, la Che Guevara de Rosemont (tant qu’à faire des comparaisons exagérées), ou premier ministre. Eux, ils auraient peut-être pu se retenir un peu. Si on sort Trump tout de suite, il ne restera pas beaucoup d’autres comparaisons quand un vrai «Trump» québécois va se pointer le toupette.

Mais on le fait pareil, on exagère sans se gêner, parce que c’est un débat sur l’immigration. Ce n’est pas un débat fait pour être un vrai débat : c’est un débat fait pour montrer à notre public cible à quel point notre opposant est ignoble.

C’est un «débat» où il n’y a que deux positions : «ouvert sur le monde avec des arcs-en-ciel, les bras ouverts dans un pays où lapins vont à l’école» ou «xénophobe apocalyptique rêvant que tout le monde reste dans SON pays».

Comme le disait mon compère Louis T, sur Twitter :

Nous et nos débats nuancés.

À 40 000 immigrants, t’es un parti raciste.

À 50 000 immigrants, t’es un parti pro-charia.

:) — Louis T (@_LouisT) 31 août 2016

Sauf que ça se peut, accueillir «trop» d’immigrants quand on est le seul coin qui parle français sur tout un continent. On devrait pouvoir débattre d’où se situe ce «trop», plutôt que de s’envoyer des noms de candidats républicains et des soupçons d’islamisation par la tête.

La vérité, c’est que François Legault a encore beaucoup de lousse avant de même approcher Trump. Il n’est pas encore arrivé, le jour où il va lancer «On va construire un mur, et c’est la chaîne de restos mexicain 3 Amigos qui va le payer !»

Legault propose de limiter le nombre d’immigrants à 40 000 par année. Pourquoi 40 000 ? Pour autant qu’on le sache, parce qu’une pieuvre a choisi la boîte avec ce chiffre dessus. Philippe Couillard, lui, veut monter la barre à 50 000… tout en coupant en francisation.

Les deux auraient à répondre à quelques questions, mais parce qu’on fait ceci…

… au lieu de débattre, personne n’a à vraiment expliquer ses positions.