La fin des grands électeurs ?

Hillary Clinton a recueilli près d’un million de votes de plus que Donald Trump, devenant la cinquième dans l’histoire électorale américaine à remporter le vote populaire, mais à n’être pas président désigné. La dernière fois, c’était en 2000, quand George W. Bush a ravi le titre à Al Gore (les autres étaient bien avant, en 1824, 1876 et 1888). Donald Trump, comme George Bush, ne peut prétendre que le peuple a parlé — quoique sait-on jamais.

Donald Trump lui-même, le lendemain de la victoire de Barack Obama en 2012, a écrit sur Twitter que le système des grands électeurs était désastreux pour la démocratie.

Avec ce système, 538 grands électeurs répartis dans les États (en fonction du nombre d’habitants) élisent le président en décembre en fonction des résultats du scrutin de novembre au nom de l’État entier — selon le principe du «vainqueur remporte tout». L’existence du collège électoral est enchâssée dans la constitution des États-Unis. Un amendement serait toujours possible, mais le moindre changement à la constitution est toute une entreprise aux États-Unis! La dernière tentative pour modifier le système électoral, en 2009, a fait chou blanc, passée à la trappe par l’obstruction systématique.

Dix États ont toutefois opté pour une solution de rechange: les grands électeurs se rangent derrière le candidat qui obtient le plus de votes à l’échelle nationale. Parmi ces États, on trouve la Californie, qui compte le plus de grands électeurs, New York, au troisième rang, le minuscule Rhode Island (en plus de Washington, D.C.). Ensemble, les 10 États totalisent 165 grands électeurs. Si suffisamment d’États se joignent à la coalition (The National Popular Vote Interstate Compact) pour représenter 270 grands électeurs, les membres sont d’accord pour passer à un système de vote uninominal, ce qui du coup lui donnerait force de loi. Le président serait obligé d’obtenir le plus de votes à l’échelle nationale pour être élu.

Le mouvement réformiste s’active depuis des décennies, mais il a pris de l’ampleur à la suite de l’affrontement Bush-Gore. En plus de faire en sorte que « chaque vote compte », le concept rebrasserait la carte électorale, réduisant l’impact de quelques États pivots (les «swing states») et augmentant l’influence de grands centres de population tels que New York, Los Angeles et Houston, que les candidats présidentiels visitent à peu près seulement pour rencontrer leurs donateurs.

Au moment de réaffirmer l’engagement de son État, la veille de l’élection du 8 novembre, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a affirmé: « Cette action va aider à faire en sorte que chaque vote est traité équitablement, et place New York à l’avant-plan de la lutte pour des élections plus justes, en plus de renforcer notre démocratie. »

Le problème : les États membres de la coalition sont tous démocrates, le parti qui a été défavorisé par le mode de scrutin en 2000 et 2016 (l’Arizona a certes déposé un projet de loi en février, disposant d’un soutien bipartisan au Sénat républicain de l’État, mais il risque de mourir au feuilleton). Il ne faut pas s’attendre à ce que les États républicains accueillent chaudement cette réforme, surtout après la victoire de Trump, dit Gary Gregg, politicologue à l’Université de Louisville au Kentucky. Il soutient que les militants pour le scrutin majoritaire le sont parce que celui-ci sert leurs intérêts: le système «un électeur, un vote» leur permettrait de se concentrer sur les grands centres urbains et de délaisser les petites villes et les préoccupations de leurs habitants — alors qu’ils doivent en tenir compte lorsque des États tels que l’Iowa, le New Hampshire et le Wisconsin sont considérés comme des champs de bataille. « S’ils n’avaient pas à solliciter les électeurs ruraux, ils pourraient être plus à gauche idéologiquement », dit Gary Gregg, auteur de Securing Democracy : Why We Have an Electoral College.

La logique actuelle, avec des scrutins menés à l’échelle régionale dans de vastes États comme le Texas ou la Californie, perd de sa pertinence à l’ère numérique, alors que les électeurs peuvent être ciblés directement sur leur cellulaire lors de rassemblements politiques. Selon le blogueur de Vox Andrew Prokop, le système actuel accorde un poids démesuré aux électeurs ruraux. Les résultats de l’élection 2016 démontrent déjà un énorme fossé entre partisans ruraux et urbains.

Gary Gregg souligne un autre problème d’un scrutin uninominal : qu’arrive-t-il lors d’une course extrêmement serrée? Les avocats des partis vont parcourir le pays pour tenter de disqualifier une poignée de votes postaux? Compter des bulletins de vote douteux qui n’ont pas été pris en compte? Au moins, dit-il, l’élection de 2000, aussi désordonnée fût-elle, a été limitée à un seul coin du pays, la Floride. «Ça nous a épargné un cauchemar, dit Gary Gregg. Imaginez le gâchis si la chose était arrivée en 2016 avec Trump se plaignant (sans preuve) de fraudes et de trucages électoraux.»

Autrement dit, il semble que l’Amérique est prise avec le système actuel, à moins, peut-être, que les républicains se heurtent aux mêmes écarts entre le vote populaire et celui des grands électeurs en 2020 ou en 2024.