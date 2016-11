La singulière amitié de Trudeau et Castro

L’homme qui me prend affectueusement par les épaules pour m’emmener à son bureau est un monument du XXe siècle. La révolution cubaine de 1959, c’est lui. Les discours-fleuves de quatre heures du haut d’un balcon à La Havane, c’est lui. Le frère spirituel du Che, David qui vainc Goliath à la baie des Cochons en 1961, c’est lui !

Fidel Castro, 74 ans, est entré en trombe avec, à sa suite, une demi-douzaine de personnes. Nous sommes en octobre 2000, à Cuba, au palais présidentiel. Je suis correspondante pour Radio-Canada en Amérique latine et suis venue pour l’interviewer. Le « Líder Máximo » revient des funérailles de son ami Pierre Elliott Trudeau, à Montréal. Son charisme envahit la salle. Gainé dans son éternel treillis vert olive, il nous serre dans ses bras de grizzli, mes coéquipiers et moi, comme s’il nous avait toujours connus. Dans l’étreinte, nous sentons la veste pare-balle sous l’uniforme de cet homme que de multiples attentats ont rendu paranoïaque.

Il nous invite à passer dans son bureau et nous fait voir un court film d’une quinzaine de minutes monté à partir de ses archives personnelles sur le premier voyage officiel de Pierre Trudeau à Cuba, en 1976. On y voit Margaret Sinclair tendant Micha, son petit dernier, à Fidel, qui le prend paternellement dans ses bras ; on voit ensuite les deux hommes d’État debout dans une imposante décapotable. Le tout au son des Variations Goldberg interprétées par Glenn Gould. Castro hoche la tête, ému. Le caudillo est le champion de la mise en scène.

Il me dit que notre rencontre sera bien plus qu’une entrevue, elle sera une confidence. Il charme, il cajole, il captive, il hypnotise. Sartre, de Beauvoir, nombre de journalistes et de personnalités politiques ont été ainsi aveuglés. Et à revoir cette entrevue 15 ans plus tard, je constate que je ne fais pas exception à la règle.

Au début de sa révolution, pendant que les exécutions sommaires que lui-même approuvait ébranlaient son île, Castro amusait la galerie et jetait de la poudre aux yeux. Le monde entier se pâmait devant ces révolutionnaires barbus, le cigare aux lèvres, qui promettaient la naissance d’un homme nouveau. On en oubliait presque les exécutions sommaires, les procès expéditifs et les arrestations en masse qui auraient fait des milliers de victimes, et l’exode de centaines de milliers de Cubains vers les États-Unis. Mais je ne lui pose aucune question sur ces temps troubles, l’entrevue doit se borner à Pierre Trudeau. Je me demande comment passer outre à cet engagement, alors moi aussi, je charme avec un but bien précis.

Castro me raconte que, dès les premiers contacts avec l’ancien premier ministre du Canada, le courant a passé. On le croit : c’étaient deux idéalistes d’une même génération, soumis, à l’adolescence, à la discipline spartiate des Jésuites ; qui ont frayé, jeunes adultes, avec le nationalisme extrême de l’Espagne de Franco, de la France de Pétain et de l’Allemagne nazie ; tous les deux se sont rendu compte de cette « erreur de jeunesse » ; et tous les deux étaient d’une ambition dévorante.

Ils ont finalement opté pour deux idéologies opposées ; Trudeau se porte en défenseur du libéralisme et des libertés individuelles, et Castro devient le don Quichotte du léninisme et le chantre du collectivisme. Une idée toutefois les rassemble encore : l’indépendance à l’égard des États-Unis, parce que Trudeau, lui aussi, a su se tenir debout devant l’impérialisme américain. Voilà ce que Castro souhaite rappeler. C’est tout ce qui lui importe. Il y a très peu d’hommes d’une telle intégrité, répète-t-il, d’une telle loyauté à l’endroit de ses amis. Il pense à lui, bien sûr. Le « Líder Máximo » baratine, il ne se confie pas.

De sa petite île à 144 km des côtes de la Floride, fantasque, il a toujours tenu tête à l’ancien maître yankee. Mais à quel prix ? Lorsque je vois le décor minimaliste de son palais présidentiel, ce marbre froid, ce tapis rouge qui me renvoie à l’Union soviétique, je me dis que, somme toute, Castro a troqué un impérialisme pour un autre, qui l’a finalement lâché. En 2000, Cuba est au bord de la faillite.

Et puis, j’ose cette question : pourquoi ne pas vous soumettre à des élections libres ? « P-A-O-L-A ! » lance-t-il en hochant la tête mi-amusé, mi-réprobateur. Il n’en est pas question. Pour quoi faire ? Je lui suggère un dégel avec les Américains ; la démocratie, comme Gorbatchev, qui a lancé la perestroïka. Il devient rouge de colère, il s’indigne : « Gorbatchev ! Ce ver de terre ! Celui qui a détruit l’URSS ! Vous voulez que je fasse comme lui ? En Russie, le peuple a été trompé, volé de milliards et de milliards de dollars ! Non, jamais ! »

Pourquoi pas la liberté de presse sur votre île ? « Parce que les Américains ne cessent d’envoyer de la propagande anticastriste. » Pourquoi empêchez-vous la liberté d’expression ? Il explique que l’on peut dire ce que l’on veut à Cuba, pourvu que cela soit la vérité, sa vérité. Pourquoi 300 prisonniers politiques ? « Ce ne sont pas des prisonniers politiques, ce sont des contre-révolutionnaires. »

Il s’entête à me dire que son système est le meilleur. Les Cubains ne sont-ils pas tous lettrés ? Le système de santé n’est-il pas accessible à tous ? Si les Cubains ont la vie dure, si les magasins sont vides, si le peuple est rationné, ce n’est pas parce que l’économie selon Marx a échoué, non, c’est à cause de l’embargo américain. L’embargo, en effet, est la raison de tous ses maux. Lui, son système, ses choix n’y sont pour rien du tout. Décidément, en bon élève des Jésuites, il arrive à toujours avoir raison.

Notre rencontre aura duré deux heures et demie. Je suis épuisée. Guillermo Aldana, le caméraman, est en sueur. Castro, lui, à 74 ans, a une énergie débordante et j’ai l’impression qu’il pourrait continuer ainsi toute la nuit. Ce sont ses sous-fifres qui implorent Thomas Eckert, le réalisateur, de clore l’entrevue ; aucun n’ose dire à Castro de se taire. Il est sur une lancée. Quand l’entrevue est finalement terminée, j’évoque l’idée de faire baptiser mes deux enfants à Cuba. Il semble touché et ose même prétendre qu’il pourrait bien venir faire un tour à la cérémonie, me demande de le tenir au courant. Nous ne sommes plus au pays du marxisme.

Les adieux sont chaleureux, ses adjoints promettent de nous envoyer les photos officielles. Mais dès que le chauffeur du leader cubain nous dépose à notre hôtel, les numéros des téléphones cellulaires de la présidence ne fonctionnent plus, impossible de joindre qui que ce soit. Castro a disparu d’un coup de baguette magique.