Le poker des primaires françaises

En France, l’élection présidentielle n’aura jamais autant ressemblé à une série éliminatoire de la Ligue nationale de hockey. Sur la glace, les gagnants de chacune des deux associations, l’Est et l’Ouest, se disputent la célèbre coupe. Dans l’arène politique française, les vainqueurs d’élections primaires, tant à gauche qu’à droite, espèrent décrocher l’Élysée.

Le principal parti de gauche, le Parti socialiste, choisira son candidat en janvier ; la droite, en novembre. Dans les deux camps, il s’agit de primaires ouvertes, c’est-à-dire que tous les électeurs peuvent y participer (comme c’est le cas dans certains États américains).

Tous les regards sont tournés vers les deux tours de scrutin (les 20 et 27 novembre) de la primaire de la droite, parce que le vainqueur a toutes les chances de l’emporter à la prochaine élection présidentielle du printemps prochain. Les candidats socialistes, et plus particulièrement François Hollande, sont si impopulaires que chaque sondage laisse présager une victoire du candidat de la droite. Et pour être plus précis : une victoire de la droite sur l’extrême droite, puisque Marine Le Pen, présidente du Front national, est quasiment assurée d’être présente au second tour (le 7 mai 2017).

À droite, le débat est âpre au sein du « club des ex » : l’ex-premier ministre Alain Juppé, 71 ans, « vieux sage » donné pour favori, est talonné par l’ex-président Nicolas Sarkozy, 61 ans, dont la toujours bouillante personnalité enthousiasme les uns, mais hérisse les autres.

« Il y a un “style Juppé” — sa personnalité, son aura d’homme d’État — qui fait de lui le réceptacle de l’antisarkozysme », explique Frédéric Dabi, directeur adjoint de la recherche à l’Ifop, une maison de sondages. « La primaire est un référendum sur Nicolas Sarkozy. »

Ce dernier est visé lorsque Alain Juppé s’en prend aux « prophètes de malheur », allusion à ceux qui cherchent à exploiter la peur et l’insécurité, la crainte du déclassement et du « déclin » de la France. Guillaume Peltier, conseiller de Nicolas Sarkozy, a récemment déclaré que la France sous François Hollande s’était carrément « effondrée » ! Tant pis si le taux de chômage en France est presque identique à ce qu’il était lorsque Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir en 2012 (légèrement supérieur à 10 %) et qu’il correspond à la moyenne de la zone euro…

Alain Juppé, qui a pourtant été mouillé dans un scandale de détournement de fonds publics lorsqu’il était à la mairie de Paris (laquelle versait, en toute illégalité, le salaire de sept employés de son parti politique), joue la carte de la sérénité. « La responsabilité d’un leader politique, dit-il, ce n’est pas d’en rajouter sur le malheur des temps. »

Son programme prévoit, entre autres, de reporter l’âge minimum du départ à la retraite de 62 à 65 ans et de rallonger la semaine de travail. Concrètement, les entreprises seraient libres de négocier avec leurs employés un dépassement de la limite actuelle de 35 heures.

Son principal adversaire, Nicolas Sarkozy, défend des idées semblables. Une tribune signée par 165 élus pro-Sarkozy résumait récemment : « Une véritable alternance, c’est celle qui restaurera l’autorité de l’État, qui aura le courage d’adapter notre État de droit à la menace terroriste, qui baissera les impôts des Français, qui mettra fin aux abus de l’assistanat, qui renforcera la compétitivité de nos entreprises […], qui assurera la sécurité des Français. »

C’est son ton qui permet à l’ancien « hyper-président » de se démarquer. Nicolas Sarkozy ne cesse de fustiger le « communautarisme » (multiculturalisme) et la « tyrannie des mino­rités », des expressions qui lui per­met­tent de pointer du doigt les musulmans sans les nommer.

Il est aussi question de musulmans, qu’il ne nomme toujours pas, lorsque l’ex-président promet des référendums sur le regroupement familial, lequel permet aux immigrés de faire venir en France leurs proches restés à l’étranger, et sur la détention des personnes soupçonnées (et non pas reconnues coupables) de menacer la « sûreté de l’État ». La présomption d’innocence est pourtant garantie par la Constitution depuis… 1792.

Nicolas Sarkozy, qui semble courtiser les sympathisants de l’extrême droite, inquiète tellement les électeurs de gauche que certains d’entre eux comptent s’inviter dans la primaire de la droite dans le seul but de le faire perdre. « Je ne veux pas me retrouver à devoir choisir, au second tour, entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, entre la peste et le choléra », expli­que une sympathisante socialiste de Marseille qui ne souhaite pas être identifiée.

Aux États-Unis, la participation aux scrutins du camp adverse porte le nom de raiding. Cette pratique agace au plus haut point le camp de Nicolas Sarkozy, le premier visé. Pas étonnant. Il l’emporterait si cette primaire concernait uniquement les sympathisants du parti Les Républicains. Mais il est fortement devancé par Alain Juppé chez les électeurs centristes ou chrétiens-démocrates. Et à plus forte raison chez les électeurs de gauche. Le phénomène du raiding restera toutefois « relativement marginal », prédit le sondeur Frédéric Dabi.

Les pro-Sarkozy ont beau dénoncer de basses manœuvres de la gauche, les électeurs de droite seront, eux aussi, libres de s’inviter dans la primaire socialiste, en janvier. On peut imaginer que, dans le seul espoir de nuire au Parti socialiste, ils soutiendront alors une personnalité de gauche encore moins populaire que les autres : François Hollande. Nul ne sait si le président sera candidat aux primaires, une épreuve à laquelle il devra se soumettre s’il souhaite briguer un second mandat.

Malgré tout, les primaires ouvertes, dont l’objectif était de démocratiser la sélection des candidats, sont en train de gagner leur pari. On s’attend à une forte mobilisation. Plus de trois millions de personnes (7 % des électeurs) pourraient verser deux euros pour participer à la primaire de la droite. Elles pourraient donc être encore plus nombreuses que pour la primaire socialiste, en 2011, qui en avait attiré 2,7 millions.

Primaire à gauche

La gauche tiendra, en janvier, ses deuxièmes « primaires citoyennes », lesquelles devraient départager des candidats de gauche dont on ignore encore les noms. François Hollande et bon nombre d’anciens ministres pourraient se lancer dans la mêlée.

Ce scrutin est organisé par le Parti socialiste, principal parti de la gauche française, l’Union des démocrates et des écologistes, Génération Écologie, le Front démocrate et le Parti écologiste.

On ne sait pas encore si le Parti radical de gauche (trois membres au gouvernement) participera à la primaire des 22 et 29 janvier, comme il l’a fait aux premières primaires citoyennes, en 2011.

D’autres formations, le Parti communiste français et le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, pourraient être tentées de soutenir l’ex-ministre Arnaud Montebourg s’il est candidat.