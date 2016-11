Le soleil va se lever quand même

Ipelaye, hein? Je ne crois pas avoir besoin d’ajouter du contexte à mon Ipelaye. Vous savez tous de quoi je parle.

Ipelaye, donc.

Les électeurs Américains voulaient du changement, et comme ils ont déjà essayé des présidents qui savent ce qu’ils font, ils en essaient maintenant un qui n’a absolument pas les compétences exigées par le poste. Pour faire changement, ça risque de faire changement.

Après huit années à être dirigés par un être humain décent, ils donnent maintenant les rênes à un démagogue raciste et misogyne, incapable de passer une journée sans insulter quelqu’un. «What can go wrong?» comme on dit là-bas.

Même si nous vivons à TrudeauLand, pays de l’acceptation, de l’amour, des petits lapins et des consultations qui n’en finissent plus, ça nous concerne aussi. Ça nous concerne parce que nous vivons tous désormais dans un monde «anormal», comme l’écrit le blogueur Claude Villeneuve.

Quand les États-Unis attrapent un rhume, le Canada tousse, dit-on. Que se passe-t-il quand ils attrapent un populiste mégalomane qui carbure à l’intolérance et à la méchanceté? On le saura plus tôt que tard.

Comme vous êtes en train de lire un texte sur le site du magazine L'actualité, on peut présumer que la politique vous intéresse. Vous avez donc peut-être le moral dans les souliers depuis mardi soir. Et les souliers dans le garde-robe. Et la porte du garde-robe fermée. Roulé en boule dans le noir, à faire semblant que le monde extérieur n'existe pas.

La politique prend beaucoup de place dans notre vie. Mais la politique, ce n’est pas tout. Nous ne sommes pas dans Le roi lion, où Scar est tellement un mauvais souverain que son royaume, aux prises avec une sécheresse, est constamment surplombé d’un gros nuage gris. (Une sécheresse ET un éternel nuage de pluie en même temps. Allez comprendre.)

Il y a des choses que la politique ne peut pas gâcher.

Ce matin, n’en déplaise à Trump et à Scar, le soleil s’est levé. Pendant que j’écris ces lignes, ses rayons filtrent entre les feuilles oranges dans la cour, et c’est magnifique.

Au dernier décompte, la liste des belles choses qui existent est toujours aussi longue. Le nouvel album d’Avec pas d’casque. Marcher sur le bord du fleuve. Les tartes aux bleuets de ma blonde. Les partys de famille à Noël. Oui oui: les partys de famille. Lâchez la mauvaise foi.

Il en va de même de la liste des êtres humains formidables : elle n’est pas soudainement devenue moins longue le 8 novembre juste parce que les racistes et les intolérants ont commencé à se croire tout permis. La grand-mère qui tricote des tuques pour les réfugiés n’est pas disparue dans le néant pendant le dépouillement des votes.

Deux mille ans d’histoire nous ont enseigné une chose : la race humaine est vraiment bonne pour se donner des jambettes et s’obliger à faire des détours, mais le progrès et le meilleur finissent toujours par arriver.

Oui, ce texte est idéaliste, optimiste au point d’être un peu ridicule vu les nouvelles, mais comment voulez-vous continuer autrement? Il faudra bien un jour trouver le courage de sortir du garde-robe pour affronter le monde tel qu’il est maintenant.

Quand la noirceur arrive, on peut se terrer dans l’obscurité et espérer que ça passe. Ou on peut allumer la lampe de poche pour que notre lumière guide ceux qui sont pris dans le noir. Dans les années à venir, des gais, des Noirs, des musulmans, des femmes et bien d’autres vont avoir besoin de lumière. Ce n’est pas le temps de se transformer en trou noir, de rajouter un glaçage de détestation sur un gâteau de haine.

Quand le pire de l’humanité se met à crier, c’est le rôle des personnes décentes d’être aussi bruyamment décentes que possible. Pas pour s’enfermer dans le déni, ça ferait beaucoup trop d’alertes de nouvelles à ignorer sur notre téléphone, mais au contraire pour faire consciemment le choix de l’amour et de la lumière.

Alors en attendant que le pire arrive, prenons le temps de nous souvenir que le beau existe encore, respirons un grand coup et brillons.

Demain, vous verrez, le soleil va se lever quand même.