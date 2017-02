L’ennui du simple député

La politique, c’est difficile. C’est prenant. On a vu plus d’un élu démissionner pour passer plus de temps avec sa famille, d’abord, et plus de temps avec son nouvel emploi dans le secteur privé, ensuite.

Être député, c’est travailler fort, même le samedi. Et s’il y avait une journée de plus dans la semaine, on y planifierait sans doute un souper spaghetti où aller serrer des mains.

Ils font des heures de fou, nos députés! En tout cas, c’est ce qu’on nous répète tout le temps. Et pourtant…

Sam Hamad a été exclu du conseil des ministres en avril 2016. Depuis, Sam, le magicien des mots, le grand maître de la phrase qui déboule les marches, mon ami Sam, il s’ennuie. Il «fatigue assis dans le bureau de comté», nous révèle Le Soleil.

Pauuuuuuvre Sam! Tous les problèmes de sa circonscription de Louis-Hébert étant réglés (on présume), le voilà qui se tourne les pouces derrière son bureau. Peut-être pourrait-il se mettre au tricot? Ou alors faire des sudokus? Relire les pages roses du dictionnaire? Inventer, finalement, la roue à trois boutons?

«Attendre, attendre, c’est long» et «pas facile». «Je ne tofferai pas des années», nous prévient-il, sous-entendant que s’il ne redevient pas ministre, il pourrait quitter son poste.

Prendre soin d’une circonscription de 56 000 âmes, c’est à peine assez pour sortir Sam de son lit le matin. Quand on lui parle des problèmes triviaux de son coin, Sam fait semblant d’écouter pendant que son esprit vagabonde et imagine ce qu’il pourrait faire d’intéressant s’il était quelqu’un d’important, s’il était ministre.

«Simple député», c’est pour les nuls. Sam, lui, c’est ministre ou c’est rien. Et en attendant un remaniement qui ne vient pas, Sam est un député plein de temps libre et il s’ennuie. «Sad», conclurait un certain président.

Une autre qui semble avoir l’agenda surprenamment léger, c’est Martine Ouellet.

Elle se lance dans la course à la chefferie du Bloc Québécois et n’a pas l’intention de quitter son poste de députée à Québec si elle l’emporte. Ici, «si elle l’emporte» n’est utilisé que pour la forme, on s’entend. Au Bloc, ses adversaires sont une mitaine de four avec un trou dans le pouce et une patate qui commence à germer. Martine Ouellet devrait gagner.

Déjà, on a hâte de la voir défendre les positions de Gaétan Barrette devant le gouvernement Trudeau à Ottawa le lundi, avant jouer son rôle de députée d’opposition qui trouve que Barrette ne fait pas bien son travail à Québec le mardi.

Les électeurs de la circonscription de Vachon ne souffriront pas du double emploi de madame Ouellet, qui nous assure que c’est possible d’être cheffe d’un parti fédéral ET députée à l’Assemblée nationale. Son plan est simple: une journée à Ottawa, trois à Québec et trois dans son comté.

Laissez-moi sortir ma calculette, mon calendrier maya, mon boulier et mon astrolabe… Hum… Un jour, trois jours, trois jours… Ha. C’est bien ce que je pensais : son plan, c’est de travailler sept jours sur sept, en cumulant au passage à peu près 10 heures de déplacement d’une ville à l’autre chaque semaine. Martine Ouellet s’engage à être la Grégory Charles de la politique! Elle dormira quand le Québec sera indépendant!

Député, ce serait donc un emploi extrêmement prenant qui t’empêche de voir ta famille ET un truc léger qui laisse du temps pour faire autre chose sur le côté? On apprécie qu’en restant députée provinciale, elle nous permette d’économiser collectivement le prix d’une élection partielle, mais on a des doutes.

Et puis, si Martine Ouellet décidait finalement de ne pas cumuler les deux postes, Sam Hamad pourrait aller s’occuper de sa circonscription. Paraît qu’il n’a rien à faire, ces temps-ci…

Mathieu Charlebois blogue sur la politique avec un regard humoristique.

