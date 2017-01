Les vacances de monsieur Trudeau

2017 est arrivé, alors vous savez ce que ça veut dire!

…

Oui, ça veut dire que l’on entendra plus jamais la phrase «Parce qu’on est en 2016», mais ce n’est pas la seule raison de célébrer. Allez! Tout le monde ensemble!

Boooooonne fête Caaaanaaadaaaaa. Bonne fête Caaanaaadaaa…

Non? Vous ne chantez pas? Vous ne sentez pas l’appel de la fête? Vous n’êtes pas debout, la main patriote sur le coeur en feuille d’érable, prêt à célébrer le 150e anniversaire de la fois où quelques riches messieurs avec de longs favoris se sont entendus pour construire un chemin de fer fonder un pays, entre deux verres d’alcool fort?

C’est correct. Justin Trudeau non plus ne trippe pas tant que ça.

Le 31 décembre, pendant le lancement des festivités, alors qu’on célébrait la chose qui unit vraiment les Canadiens d’un coat à l’autre (c’est-à-dire: le frette), notre premier ministre se prélassait sous le soleil des Bahamas.

Hé oui! Il en va de Justin Trudeau comme de votre vieille tante Édith : quand l’hiver arrive, les deux se sauvent dans un tout inclus au sud du sud. Justin Trudeau est un citoyen comme les autres.

Bon… son tout inclus à lui est sur l’île privée d’un richissime leader religieux dont la fondation reçoit de l’argent du gouvernement fédéral, auprès de qui elle fait du lobbying, mais Trudeau vous l’assure : la seule différence entre son tout inclus et le vôtre, c’est que son pina colada goûte un peu meilleur.

Pour Justin Trudeau, il n’y avait là aucun conflit d’intérêt ou même d’apparence de conflit parce que l’Aga Khan est un ami de sa famille depuis longtemps. C’est la réponse officielle, et elle a autant de sens que de dire qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt parce que la chanson préférée de monsieur Khan est «Agadou dou dou», un hommage à son grand-père, l’Aga Dou.

Après des semaines à nager dans des histoires de riches donateurs qui ont un accès privilégié aux ministres et au premier ministre, voilà ce dernier au coeur d’une autre controverse qui aurait facilement pu être évitée. Depuis son retour de vacances, il paraît que Trudeau se réveille la nuit et reproduit cette scène mythique de Star Trek…

De plus en plus, l’image d’un premier ministre déconnecté et élitiste lui colle à la peau comme une tache de vin Petrus 1985 sur une chemise en soie.

Le chef Libéral n’a d’autre choix que de se refaire une beauté de citoyen ordinaire. Il doit rappeler à l’homme de la rue qu’il est lui aussi un quidam de la classe moyenne qui a parfois des problèmes d’argent (on raconte qu’une fois, il n’avait qu’un billet de cent dollars pour payer un café au Tim Hortons. Imaginez la gêne…).

C’est pourquoi Trudeau s’est lancé cette semaine dans une tournée du pays, un véritable safari du selfie durant lequel il ira à la rencontre du Canadien sauvage dans son habitat naturel : le resto à patates, le sous-sol d’église et le centre commercial. Habillé comme s’il revenait de sa première communion, notre premier ministre va ainsi passer trois semaines à embrasser des égoportraits, serrer des bébés et prendre des mains.

Et c’est tout un programme qui l’attend! Prenons son horaire du vendredi 13 janvier :

– 7h : Déjeuner à Quinte West (ville de 43 000 habitants, l’entrée du National Airforce Museum of Canada est gratuite!).

– 9h: Arrêt au mythique restaurant Rhino’s Roadhouse de Bedwey (mange sur place, Justin : le restaurant charge 50 sous pour le take out).

– 10h30: Séance de questions-réponses à Peterborough.

– 15h: On se dirige vers le centre d’entraînement des Raptors de Toronto, l’endroit parfait pour rencontrer… des jeunes de la communauté autochtone de La Loche. (Hein?)

– 19h: Séance de questions-réponses au centre Optimiste de London (il faut effectivement être optimiste pour espérer une réponse quand on pose une question à Trudeau).

Tout ça en une journée. Selon Google Maps, on parle ici de cinq heures de déplacement, à moins que l’Aga Khan ne prête encore son hélicoptère. Justin Trudeau veut prendre le pouls de la population, il risque de prendre surtout celui de son chauffeur.

On peut difficilement être contre l’idée qu’un politicien essaie de garder le contact avec les électeurs, mais l’exercice a des airs de tournée de promotion pour la marque Trudeau, et se fait sur notre bras. Au moins, il risque de se faire poser quelques questions embarrassantes, ce qui ne risquait pas d’arriver à Harper quand il allait faire des photo-ops dans le Grand Nord, entre un phoque et un ski-doo.

Avec un peu de chance, une gentille dame dans un restaurant du fond de la Saskatchewan va lui demander «Pis? Vos vacances des fêtes, c’était bien?», et il va être un peu gêné de répondre que la vue de l’hélicoptère était vraiment impressionnante.

Mathieu Charlebois blogue sur la politique avec un regard humoristique.

