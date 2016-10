L’insoutenable dilemme américain

L’air dépité, Paul Kings me montre du doigt les colonnades délabrées qui ornent la façade historique de l’immeu­ble abritant le tribunal de St. Clairsville, en Ohio. «Les travaux de réparation vont durer des mois et coûter une fortune. Mais au moins, ça va créer de l’emploi. On en a cruellement besoin ici !»

Nichée dans les Appalaches, à la frontière de la Virginie-Occidentale et de la Pennsylvanie, St. Clairsville a longtemps été le cœur d’une région prospère, truffée d’usines, d’aciéries et de mines de charbon. La municipalité de 5 000 habitants abrite le siège social de Murray Energy, l’une des plus importantes compagnies minières de charbon en Amérique, et affiche fièrement son appartenance au «pays du charbon». Même l’équipe de football de son unique école secondaire, les Red Devils (diables rouges), tire son nom des traces d’argile rouge qui marquaient jadis le visage des mineurs après une journée dans les entrailles de la terre.

Mais le déclin du charbon et de l’industrie manufacturière frappe durement la région, qui a perdu des milliers d’emplois de qualité ces dernières années. Paul Kings — quinquagénaire aux yeux bleu vif et aux tempes grisonnantes — a lui-même été mis à pied, réembauché, puis mis à pied de nouveau d’une mine locale. Il s’est résigné à occuper un emploi beaucoup moins bien rémunéré au service d’entretien des bâtiments publics du comté de Belmont. Il a le sentiment d’avoir été trahi par les élites politiques et le parti auquel il a pourtant toujours réservé son appui.

«Où étaient les démocrates quand tous les jobs quittaient le pays? demande-t-il, furieux. Où étaient-ils, ces supposés défenseurs de la classe ouvrière ?»

Après avoir appuyé le sénateur socialiste du Vermont Bernie Sanders, il se dit «désillusionné de la politique». Même s’il n’est pas encore décidé, il flirte, pour la première fois de sa vie, avec l’idée de voter pour un républicain, Donald Trump, aux élections générales. Et il est loin d’être le seul. La colère couve dans cette région longtemps perçue comme un bastion démocrate.

L’humeur des électeurs comme Kings pourrait bien déterminer qui, de Clinton ou de Trump, héritera des 18 précieux votes au collège électoral de l’Ohio, considéré comme un État pivot dans la course à la présidence.

Les électeurs de la Rust Belt, cette vaste région autour des Grands Lacs durement touchée par la désindustrialisation, ont déjà bousculé les primaires en appuyant en grand nombre les candidats «antiestablishment» Trump et Sanders. Ces classes populaires blanches de l’Ohio et de la Pennsylvanie pourraient maintenant détenir les clés de la Maison-Blanche.

Les deux principaux candidats ne s’y trompent pas, eux qui multiplient les rassemblements dans les villes et villages de la «ceinture de rouille».

Donald Trump a d’ailleurs fait un arrêt remarqué ici, à St. Clairsville, fin juin, peu avant d’accepter la nomination de son parti, rassemblant des milliers de curieux et de partisans au campus local de l’Université de l’Ohio.

Comment un candidat milliardaire, vivant à New York, qui voyage en jet privé et n’a jamais travaillé de ses mains peut-il séduire des ouvriers d’une zone rurale? «Il parle comme les mineurs, il a un style simple, direct, imagé», répond Thomas Ikey, chef de train à la retraite de 68 ans.

Au premier coup d’œil, cet homme a le profil type de l’électeur de Trump, tel que brossé par les sondages: blanc, d’âge mûr et sans diplôme universitaire. Ikey a pourtant été élevé dans une famille démocrate, d’un père employé d’une aciérie et d’une mère infirmière. «C’étaient des gens de la classe ouvrière, et tout comme leurs pères et leurs grands-pères, qui travaillaient dans l’acier et le charbon, ils pensaient que les démocrates allaient les protéger, leur assurer de bons emplois. Mais ce n’est plus le cas.»

Les nombreuses fermetures d’usines, dit-il de sa voix rauque, ont laissé des séquelles profondes dans la région. «Des gens qui avaient des emplois d’ouvriers spécialisés travaillent maintenant au McDonald’s! Ils n’ont plus d’avantages sociaux, rien, déplore Ikey. Je vote pour Trump parce que je veux du vrai changement. Contrairement à Clinton, il a de l’expérience dans la création d’emplois. S’il ne fait pas le boulot, ne le réélisons pas dans quatre ans, c’est tout.»

Le discours protectionniste de Trump semble taillé sur mesure pour la région de St. Clairsville. Usines abandonnées aux cheminées rouillées, villages dépeuplés… En longeant la rivière Ohio depuis Pittsburgh, en Pennsylvanie, impossible d’ignorer les ravages de la désindustrialisation.

Depuis 2000, quelque cinq millions d’emplois se sont volatilisés dans le secteur manufacturier aux États-Unis, dont des milliers dans cette seule région. Trump promet de renégocier les accords de libre-échange et de ramener des emplois au pays. Pour les travailleurs, tout comme pour ceux qui craignent de perdre leur boulot, le message du candidat républicain fait mouche.

Dans le comté de Trumbull, plus au nord, pas moins de 20 % des électeurs se sont désinscrits du Parti démocrate pour voter du côté républicain lors des élections primaires de mars dernier. Cet exode n’augure rien de bon pour les démocrates, qui ont remporté l’État pivot de l’Ohio lors des deux dernières présidentielles, mais qui accusent cette fois un retard dans les sondages.

Sur le terrain, les militants tentent tant bien que mal de «raisonner» leurs compatriotes. «C’est inquiétant, parce que Trump n’a rien en commun avec nous, avec ce qu’on vit. Ses paroles ne sont que du vent, il promet des solutions magiques, mais il ne pourra rien régler», déplore Deborah Walters, une militante du comté de Belmont. Sur son petit terrain, en banlieue de St. Clairsville, une affiche indique qu’elle vit dans une «maison fièrement syndiquée» (Proud Union Home), pour montrer son appartenance à un syndicat.

Pour rallier les militants de son rival Bernie Sanders, qui avait séduit des millions de démocrates avec sa «révolution socialiste», Hillary Clinton a accepté d’opérer un virage à gauche dans son programme. En plus d’améliorer l’assurance maladie mise en place par Obama, elle propose de hausser le salaire minimum fédéral et promet même la gratuité scolaire dans les universités publiques pour les enfants de familles touchant moins de 125 000 dollars de revenu.

Dans leurs rassemblements, en Ohio comme dans la plupart des petites villes de campagne qu’ils visitent, Hillary Clinton et son colistier, Tim Kaine, ne manquent pas de rappeler les origines modestes de la candidate démocrate. La famille de celle-ci possédait une petite entreprise de fabrication de draps, en banlieue de Chicago. Contrairement à Trump, fils d’un richissime promoteur immobilier, elle n’a pas eu une enfance dorée.

Le slogan de sa campagne, «Stronger Together» (plus forts ensemble), se veut une réponse à la rhétorique incendiaire de Donald Trump, qui s’en est pris aux immigrants mexicains, aux musulmans et même à ceux, au sein de son propre parti, qui ne partagent pas sa vision du monde. Il s’agit aussi de rappeler aux électeurs non blancs, qui formeront près du tiers de l’électorat en novembre, l’hostilité de Trump à leur égard.

Mais Hillary Clinton cherche également à reprendre à son compte les thèmes imposés par son concurrent aux primaires démocrates, Bernie Sanders, qui l’a souvent accusée d’être la marionnette des élites financières de Wall Street. Dans tous ses communiqués, la campagne de Hillary insiste donc sur le besoin d’avoir une «Amérique qui fonctionne pour tous, pas seulement ceux au sommet de l’échelle» — une allusion claire à la fortune de son adversaire milliardaire.

Tout comme lors de sa course à l’investiture démocrate, la candidate n’arrive guère à soulever l’enthousiasme, surtout dans les zones rurales. Comme partout aux États-Unis, ses électeurs se concentrent en majorité dans les grandes agglomérations urbaines, cosmopolites. En Ohio, les villes de Cleveland, Cincinnati et Colombus lui sont acquises, notamment grâce à l’appui massif de leurs populations noires.

Malgré les frasques à répétition de son adversaire, elle peine à rallier les électeurs en dehors de l’électorat «naturel» des démocrates — comme les femmes, les Noirs, les hispanophones et les diplômés universitaires.

Elle ne ménage pourtant pas ses efforts. À la fin août, à Cincinnati, elle a adressé un discours empreint d’émotion au congrès annuel de l’American Legion, la plus grande association d’anciens combattants aux États-Unis. «Je sais que beaucoup d’entre vous n’ont jamais voté pour un candidat démocrate», a-t-elle lancé d’entrée de jeu aux milliers de militaires réunis dans une salle caverneuse du Centre des congrès. Vêtue d’une sobre veste bleue, elle a rappelé que son propre père, Hugh Rodham, s’était enrôlé dans l’armée peu après l’attaque de Pearl Harbor. Elle a insisté sur son «grand honneur» d’avoir fait partie, à titre de secrétaire d’État, du petit groupe de conseillers du président Obama qui a piloté le raid contre Ben Laden, l’architecte des attentats du 11 septembre. «Je travaillerais pour vous, a-t-elle conclu, si j’avais l’honneur d’être votre présidente et commandante en chef» — ce qui ferait d’elle la première femme à occuper ce poste névralgique dans l’histoire des États-Unis.

La foule l’a poliment applaudie. Mais le lendemain, le même auditoire a réservé un accueil beaucoup plus chaleureux à Donald Trump, dont la candidature a pourtant été qualifiée de «dangereuse» par des dizaines de hauts gradés militaires d’allégeance républicaine (l’ancien secrétaire à la Défense Robert Gates a même qualifié Trump d’«ignorant» et d’«irrécupérable»).

Chez les militaires, les démocrates sont perçus comme hostiles à la guerre depuis le conflit au Viêt Nam. Hillary Clinton, qui avait voté, à titre de sénatrice de New York, pour l’intervention militaire américaine en Irak, est pourtant davantage faucon que colombe. Plus va-t-en-guerre qu’Obama… et que Trump.

Qu’importe. Selon Jim Gillis, ancien pilote vivant à Denver, au Colorado, Clinton a commis «trop d’erreurs de jugement» quand elle était secrétaire d’État. Il cite l’attaque par des terroristes islamistes du consulat américain de Benghazi, en Libye, qui avait coûté la vie à quatre Américains, dont l’ambassadeur. Les républicains l’accusent d’avoir minimisé l’attaque terroriste. «Elle ne devrait pas être présidente, elle devrait être jetée en prison», lance même Gillis, qui croit que les trois quarts de ses collègues appuieront Trump, malgré ses commentaires désobligeants sur les prisonniers de guerre américains.

Conformément aux lignes de fracture mises en lumière dans tous les sondages, les rares anciens combattants noirs rencontrés sur place appuieront tous Hillary Clinton. Si Donald Trump recueille à peine 1 % des intentions de vote chez les Noirs dans la population générale, «ce n’est pas différent au sein des militaires», dit Joe Hauck, ancien sous-marinier âgé de 75 ans.

Comme la majorité des femmes présentes au congrès, Linda Bruger votera aussi pour Clinton. «Elle est de loin la plus apte à servir, la plus expérimentée», dit cette pétillante sexagénaire de l’Idaho. La vaste et longue expérience de Clinton pourrait toutefois s’avérer une arme à double tranchant.

Le candidat républicain vante régulièrement son inexpérience en politique et son statut d’outsider, qui feraient de lui le candidat du «changement», capable de bousculer l’ordre établi à Washington. «Hillary, c’est quatre années de plus d’Obama, d’impôts élevés, de laisser-aller à l’égard de l’État islamique. Je vous promets une nouvelle ère pour l’Amérique», a-t-il lancé dans un rassemblement tenu à Wilmington, à une heure de route de Cincinnati, quelques heures après son discours devant les anciens combattants.

Devant quelques milliers de partisans réunis dans un centre de foire, il a dépeint sa rivale comme faisant partie de l’élite, qui protège d’autres membres de l’élite. «Moi, je me bats pour vous, pas pour des groupes d’intérêts, a-t-il scandé. Ce n’est pas ma campagne, c’est la nôtre. Je ne suis que le messager, mes amis. Votre voix sera entendue de nouveau.»

Après avoir ridiculisé ses rivaux qui utilisaient un télésouffleur pendant la course à l’investiture républicaine, Trump l’emploie lui-même dans tous ses discours. Bien servi par ses années à la barre de la populaire émission de téléréalité The Apprentice, il se permet de sortir du texte, pour mieux capter l’attention de son public.

En Ohio, ce dernier a réservé des applaudissements nourris à Trump quand il a taillé en pièces le Partenariat transpacifique (PTP), le plus récent accord de libre-échange conclu par Obama. «Ce sera horrible, peut-être aussi mauvais que l’Accord de libre-échange nord-américain, a lancé Trump. Imaginez combien d’emplois, en Ohio, seraient perdus si le PTP allait de l’avant? Nous allons défendre nos emplois et notre indépendance économique. Ce sera l’Amérique en premier. On va remettre les travailleurs du charbon et de l’acier au travail!»

Le public s’est enflammé encore davantage quand le candidat républicain a abordé les thèmes de l’immigration et de la sécurité. La foule a aussitôt entonné ce qui est devenu le slogan informel de sa campagne: «Build the wall!», «Build the wall!» (construisons le mur), faisant allusion au mur que Trump promet de bâtir à la frontière mexicaine pour freiner l’immigration clandestine.

«On va le construire, ce mur, et le Mexique va le payer, mes amis, a assuré Trump. On va traiter tout le monde avec dignité et compassion. Mais notre plus grande compassion sera réservée aux citoyens américains! Ce sera, dorénavant, l’Amérique en premier.»

Ce discours plaît souverainement à ses partisans, y compris à la frange conservatrice du Tea Party, très influente au sein des républicains. Après la rencontre, Janet Hillberg, une veuve de 82 ans, m’a expliqué qu’elle était elle-même issue de l’immigration. «Mais j’ai fait des efforts pour m’intégrer dans ce pays», contrairement aux nouveaux immigrants, qui ne «respectent pas les valeurs américaines», selon elle.

En quittant les lieux, un homme frêle, portant une casquette de l’Avalanche du Colorado, m’a demandé si j’étais reporter. Après avoir acquiescé, je lui ai demandé s’il avait été convaincu par le discours de Donald Trump. Il a discrètement soulevé sa casquette pour dévoiler sa kippa. «Je suis un rabbin, dit-il. Je suis venu de Cincinnati pour voir de mes yeux ce mouvement de blancs nationalistes chrétiens, qui me semble extrêmement dangereux.»

Il sait que son État, l’Ohio, jouera un rôle clé dans la course à la présidence. Il sait aussi que dans cette élection «folle, folle, folle», tout peut arriver, même l’élection de Donald Trump. «Et c’est bien ce qui m’inquiète.»