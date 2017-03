Lisée: il y aura un référendum dans six ans

C’est bien connu, les voyages à l’étranger délient les langues des politiciens québécois.

L’ex-premier ministre Jean Charest l’avait appris à ses dépens lors d’un voyage à Paris, en juillet 2006. Lors d’une entrevue à TV5, M. Charest avait admis qu’un Québec souverain serait viable économiquement. «Oui, nous avons les moyens, avait-il dit. Personne ne remet en question la capacité du Québec financièrement […] sauf que la vraie question est la suivante : qu’est-ce qui est dans notre intérêt à nous?».

Le chef péquiste de l’époque, André Boisclair, avait saisi la balle au bond et affirmé qu’après cette admission, «les arguments de peur ne pourront plus être évoqués. La souveraineté est réalisable.»

Cette fois, c’est au tour du chef péquiste, Jean-François Lisée, de profiter de l’ivresse de l’éloignement.

De passage à Barcelone depuis quelques jours, le chef du Parti québécois a affirmé sans ambiguïté que le Québec tiendrait un référendum sur la souveraineté dans six ans. Il n’a pas utilisé le conditionnel, contrairement à ce qu’il a souvent répété au Québec.

Dans une longue entrevue accordée à la chaîne catalane Televisió 3, M. Lisée a soutenu que le temps est venu pour le Québec de relancer le projet de souveraineté.

«Nous, on pense que c’est le moment de refaire ses forces, de panser ses plaies et de reposer la question, ce qui va venir dans six ans», a-t-il soutenu sans négliger le nécessaire passage aux urnes. «Nous aurons une élection. Mon parti s’est engagé à ne pas tenir de référendum dans un premier mandat parce qu’on a d’autres priorités, mais de le tenir dans un second mandat, question de respecter le rythme de la population.»

Le chef péquiste invite aussi les Catalans à défier les lois espagnoles qui interdisent la tenue d’un nouveau référendum sur leur indépendance. «[Ce sont] les lois internationales qui s’appliquent, a-t-il dit. On n’a pas à s’enfarger dans une constitution espagnole ou une constitution canadienne, puisque c’est une nation qui tente d’accéder à une personnalité internationale.»

Jean-François Lisée va même jusqu’à recommander au gouvernement catalan de profiter de la crise avec le gouvernement espagnol pour se lancer dans l’aventure référendaire. «C’est une crise, admet le chef du PQ. On peut décider de nier la crise, de la repousser, la faire trainer, ou on peut décider de faire front et dire que la société catalane est prête à traverser cette crise maintenant. C’est mieux de le faire maintenant; il vaut mieux être résilient.»

Lors de cette entrevue, le chef du PQ a rappelé qu’il souhaitait d’abord s’entendre avec Ottawa sur le libellé de la question référendaire, comme ce fut le cas entre Londres et Édimbourg lors du référendum en Écosse, en 2014. «C’est l’étalon-or», a-t-il dit.

Des déclarations qui ont fait bondir le ministre responsable des Relations canadiennes du Québec, Jean-Marc Fournier. « Jean-François Lisée dit aux Catalans ce qu’il veut cacher aux Québécois, qu’il demandera un mandat pour lancer une campagne référendaire de quatre ans, a-t-il réagi. Lisée annonce qu’il procédera à la séparation de manière unilatérale et dans l’illégalité.»

Le ministre y voit un piège. «Les principes du droit et de la Constitution, pour Jean-François Lisée, ça n’a aucune importance. Toujours de la tactique, rien que de la tactique. […] Désormais, c’est la séparation totale et sans lien avec le Canada que prône M. Lisée en exclusivité sur les ondes de la télévision catalane», a commenté M. Fournier.

À un an et demi du prochain scrutin, le ton de la campagne est déjà donné.

