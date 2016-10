Madame la présidente

Alea jacta est, le sort en est jeté. Ou pour, reprendre une métaphore qui cadre mieux avec Las Vegas, où avait lieu le troisième et dernier débat présidentiel, mercredi soir, les jeux sont faits.

À moins qu’un attentat terroriste déstabilise le pays (et encore), les États-Unis éliront, pour la première fois de leur histoire, une femme à leur tête, le 8 novembre.

Pour espérer renverser la tendance des sondages, qui l’éloignent de plus en plus de la Maison Blanche, Donald Trump avait besoin d’un véritable knock-out. Il l’a obtenu. «Malheureusement, il s’agissait d’un puissant uppercut contre sa propre mâchoire», écrit Drew Westen, professeur de psychologie à l’Université Emory et auteur d’un livre à succès sur le «cerveau politique» des Américains (The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding The Fate of the Nation).

Selon lui, le candidat républicain devrait être «disqualifié» pour avoir laissé entendre qu’il ne respecterait peut-être pas le résultat des élections, une déclaration «empoisonnée, à la limite de la trahison», pour une démocratie.

À voir les manchettes dans tous les grands médias américains — incluant Fox News, proche du parti républicain — Trump s’est lui-même disqualifié avec cette déclaration.

Plutôt que de parler de la prestation du candidat républicain, la plus solide à ce jour selon un sondage mené pour CNN (qui donne tout de même la victoire à Hillary Clinton), les analystes s’attardent sur la déclaration fracassante de Trump. Cette fois, le milliardaire peut difficilement blâmer les médias: c’est la toute première fois de l’histoire du pays qu’un candidat à la présidence refuse de s’engager à reconnaître les résultats de l’élection. C’est ce qu’on appelle une bombe. Et ça en dit long sur le désarroi du candidat Trump. Hésiterait-il à s’engager à respecter les résultats s’il était confiant de l’emporter?

Lors du débat, Donald Trump a mentionné avoir visité récemment l’Ohio, la Floride et la Pennsylvanie. Ce n’est pas un hasard. Le candidat le sait: il doit absolument remporter ces trois États pivots, tous remportés par Obama lors des dernières élections, pour atteindre le chiffre magique de 270 votes au collège électoral, qui lui donnerait les clés de la Maison Blanche.

L’Ohio semble encore à sa portée mais il a pris du retard en Floride et accuse un déficit de 6 points en Pennsylvanie. Une analyse des sondages menée par le réputé site Fiverthirtyeight.com ne lui donne que 10% de chances de remporter cet État.

Une chance sur 10: c’est, grosso modo, la probabilité qu’il succède à Barack Obama, désormais.

Le dernier débat présidentiel n’y changera sans doute rien.

«Je ne sais pas si j’ai besoin de vous le dire, mais Hillary Clinton sera probablement la prochaine présidente», écrit Nate Silver, le statisticien vedette qui pilote Fiverthirtyeight.com.

Il reste presque trois semaines avant les élections, mais Hillary Clinton peut presque célébrer: on l’appellera bientôt Madame la présidente.