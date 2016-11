Ne pas confondre Républicain et républicain

Le principal parti de droite, une formation présidée par l’ex-président Nicolas Sarkozy, s’appelle désormais Les Républicains. La majuscule souligne le côté partisan du terme, lequel fait écho aux républicains américains, alors que les républicains (avec la minuscule) a plutôt désigné, en France, les adversaires de la monarchie.

Ce nom a remplacé l’Union pour une majorité populaire (UMP), dont Nicolas Sarkozy défendait les couleurs lorsqu’il a été élu président, en 2007, et le Rassemblement pour la République, le nom du parti à l’époque où Jacques Chirac était président (de 1995 à 2007).

Cette formation, traversée par de nombreux courants, a souvent été qualifiée de néogaulliste. Ce qualificatif est de moins en moins pertinent, puisque ce parti est de plus en plus libéral (en matière d’économie), alors que le général de Gaulle défendait une conception interventionniste de l’État remontant au XVIIe siècle.

La « primaire de la droite et du centre » est organisée, outre Les Républicains, par le Parti chrétien-démocrate (dont le président, Jean-Frédéric Poisson, est candidat à la primaire) et le Centre national des indépendants et paysans.

Les membres et sympathisants de deux autres partis risquent de participer en grand nombre à la primaire : l’Union des démocrates et indépendants et le Mouvement démocrate (MoDem) de François Bayrou (qui soutiennent Alain Juppé).