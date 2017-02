Pourquoi est-il si difficile d’ignorer Trump?

Enfin, c’est la fin des frais accessoires en santé! Les associations de médecins ne sont pas contentes, mais elles doivent quand même avouer que certains de leurs membres exagéraient.

À mon dernier passage chez le médecin, on m’a exigé 15 dollars pour avoir accès au vieil exemplaire de L’actualité qui traînait dans la salle d’attente. C’était instructif (paraît que Kim Campbell va complètement changer le Canada!), mais c’était quand même un 15 dollars de trop.

Et c’est dans ce contexte que… que…

…

Oups. Pardonnez-moi. J’ai été distrait par une nouvelle sur Donald Trump. Difficile de vraiment s’intéresser à des histoires de frais pour des gouttes dans les yeux quand, juste à côté, il y a ce truc tout neuf qui flashe et qui fait du bruit.

C’est comme demander à un enfant de jouer avec un bilboquet en bois quand il y a une Xbox dans la maison.

«Joue avec ton bilboquet, Mathieu.

— Mais maman… il y a un monsieur dans la télé qui dit complètement le contraire de ce que tout le monde peut facilement vérifier!

— Mathieuuuuu, j’ai dit BILBOQUET!»

Alors, bon. Un peu de focus. Bilboquet.

L’abolition des frais accessoires va entraîner quelques effets secondaires, si vous me permettez l’analogie médicale. Les stérilets, par exemple, vont…

…

Il a fait quoi? Ben voyons.

Pardonnez-moi. Encore une Trumperie. Ce n’est pas que je tienne absolument à parler de lui, ou même à lire sur lui. Au contraire.

Honnêtement, si je pouvais, j’enverrais un télégramme à tous les Américains: «Vous avez voté pour ça. STOP. Arrangez-vous avec vos troubles. STOP.» Et je ferais autre chose de ma vie que de suivre la lente descente de l’Occident vers on ne sait pas trop quoi.

Mais rien à faire: Trump est un néon et je suis un papillon de nuit. J’y reviens tout le temps.

Du municipal au fédéral en passant par la personnalité de l’année du gala Artis (lâchez-moi avec Guylaine Tremblay!), j’ai perdu toutes les élections où j’ai pu voter. J’ai l’habitude de voir au pouvoir des gens avec qui je ne suis pas d’accord.

Stephen Harper, par exemple. Ses politiques me faisaient le même effet que de marcher sur un Lego en m’arrachant un poil de nez au son d’un enfant qui commence à apprendre le violon. C’était pénible, mais je pouvais quand même me mettre dans la tête de Harper et recréer le chemin intellectuel qui le menait à ces idées.

Dans le cas de Donald Trump, ce chemin tient généralement des gravures de M.C. Escher.

«La porte qui mène à dire en public et sans preuves que des millions de personnes ont voté illégalement à la dernière élection? Facile: vous n’avez qu’à prendre l’escalier qui monte et, rendu en bas, vous prenez la sortie qui est sur le plancher en face du mur à gauche.»

***

Donald Trump ment-il? Le New York Times a brisé un tabou médiatique récemment en utilisant le terme «mensonge» dans un titre. Après tout, il faut bien appeler un chat un chat, même si certains préfèrent parler d’un félin non traditionnel.

D’autres médias, comme NPR, refusent toujours. C’est que, pour qu’il y ait mensonge, il faut qu’il y ait aussi intention de tromper, de savoir une chose fausse et de la dire quand même. Trump ment-il? C’est le bout qui fait peur: on ne peut pas écarter qu’il croit vraiment toutes les choses impossibles qu’il dit.

Loin de moi l’idée de me mettre à la place du psy de Trump, qui est sans doute le meilleur psy que vous ayez jamais vu, believe me, mais vu d’ici, on a souvent l’impression que quelque chose cloche. Comment ça fonctionne dans la tête de cet homme? Est-ce que ça fonctionne? Et pourquoi est-ce que ça importe si peu pour autant de gens que le nouveau président soit incohérent, fabulateur et rempli d’étranges fixations?

Qu’une personne vive dans un monde de dissonance cognitive et de pensée magique axée sur la glorification de son propre nombril, c’est une chose. Mais quand le même mégalomane dont la profondeur intellectuelle tient plus de la pataugeoire que de la piscine olympique réussit à embarquer dans son délire des millions de personnes et un système politique complet, difficile de détourner le regard.

Personne n’admire le Joker, dans Batman, mais tout le monde rêve de voir ce que ça donnerait si on le laissait gagner, juste une fois. Juste pour voir. Et là, on voit.

**

Mathieu Charlebois blogue sur la politique avec un regard humoristique.

À lire aussi: