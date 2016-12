Quand Trudeau veut notre avis (mais pas vraiment)

Le gouvernement Trudeau consulte. C’est sa marque de commerce.

On raconte que dans la maisonnée Trudeau-Grégoire, les enfants se couchent vers 23h, parce qu’avant de les mettre au lit, le premier ministre consulte des pédiatres, des psychologues et des gens du public sur l’heure à laquelle devrait être le dodo aujourd’hui.

C’est dans le même esprit que le ministère du Patrimoine a dépensé 15 000$ pour savoir si les touristes avaient aimé les lumières de Noël sur le Parlement, l’an dernier. Et dire que je trouvais que mon voisin en mettait un peu trop avec ses décorations des Fêtes…

Bref, suivant cette belle habitude d’un gouvernement «Parler pour parler», le gouvernement libéral vient de lancer MaDémocratie.ca.

MaDémocratiePointCéA se veut le point fort du projet de réforme des institutions démocratiques.

On se rappellera que cette réforme a été lancée par une vigoureuse promesse durant la campagne électorale, qui a été suivie d’un «mais c’es-tu SI pire que ça ce qu’on a maintenant?» après les élections et d’une attitude de type «Ouin, mais ça va être difficiiiiile *baboune*» depuis quelques semaines.

Avec MaDémocratiePointCéA, le gouvernement veut nous tâter le pouls démocratique et savoir ce qu’on pense de tout ça. «Super!», qu’on se dit, tapant l’adresse dans notre fureteur avec entrain.

Mais rapidement, on déchante.

Si vous pensiez aller cliquer «J’aime» sous votre mode de scrutin préféré, soit-il le préférentiel, le proportionnel ou le tournoi de poches, vous allez être déçu. En lieu et place, on vous offre la possibilité de dire si vous êtes…

… avec une série de propositions pas toujours claires.

Certaines questions sont formulées de façon si alambiquées qu’on ne peut que répondre ceci :

Il y a les questions sans contexte.

«Les électeurs devraient pouvoir exprimer plusieurs choix sur le bulletin de vote, même si cela voulait dire qu’il faudrait alors plus de temps pour comptabiliser les voix et annoncer le résultat de l’élection.»

Plus de temps dans le sens de «Patrice Roy va dire son « Si la tendance se maintien » passé 3h du matin», ou dans le sens de «Le Canada va tomber dans le chaos à force de vivre sans gouvernement élu» ? Parce que ça change ma réponse pas mal.

Il y a aussi les questions qui vous offrent de choisir entre le statu quo et mourir dans d’atroces souffrances.

«Il devrait y avoir au Parlement des partis qui représentent les points de vue de tous les Canadiens, même si certains étaient considérés comme radicaux ou extrêmes.»

ou

«Mieux vaut un gouvernement où plusieurs partis doivent s’entendre pour gouverner qu’un gouvernement où un parti prend seul toutes les décisions, même si cela doit ralentir l’action du gouvernement.»

Bref, aimeriez-vous mieux rester chez vous, ou sortir dehors et attraper un cancer de la peau à cause du soleil? Choisissez bien!

Autre catégorie de question : les faux-dilemmes.

«Les Canadiens devraient pouvoir voter en ligne aux élections fédérales, même si ce mode de scrutin devait présenter certains risques sur le plan de la sécurité.»

Ma réponse toute personnelle serait «J’aimerais que le Canada conçoive un système sécuritaire de vote en ligne». L’Estonie le fait depuis 2005, on est sûrement capable. Malheureusement, ma réponse n’est pas dans les options.

Je dois donc choisir entre répondre «Fortement en désaccord» parce que j’ai peur de me faire hacker mon X, et être de mon temps et me dire «Fortement en accord» avec un système de vote en ligne qui va permettre à des trolls pirates de faire élire le premier ministre «Prout prout Poil de poche».

Mais ce n’est pas tout! Avez-vous une opinion sur quelque chose d’hypothétique que vous n’avez aucun moyen de savoir concrètement? Le gouvernement la veut!

« Le vote en ligne aux élections fédérales ferait augmenter la participation électorale. »

Demander à des experts? Aller voir dans les pays où le vote en ligne est déjà en vigueur? Pourquoi faire?

Et après une trentaine de questions comme celles-ci, on arrive à ce que j’appelle la section «Tarte aux pommes».

On nous présente une liste de tartes aux pommes, et il faut choisir lesquelles sont le plus des tartes aux pommes. Et la boule de crème glacée par dessus la pointe de tarte au pommes : on a le droit de cocher toutes les tartes aux pommes, si on le veut!

Un échantillon :

Et, finalement, comme dans un quiz du site Buzzfeed, le sondage nous annonce quelle princesse Disney (version réforme du scrutin) nous sommes. Vous pouvez faire partie du groupe des « innovateurs », des « coopérateurs », des « défenseurs », des « pragmatiques » ou des « critiques ».

Vous n’aimez pas votre résultat? Pas de problème! Vous pouvez refaire le sondage autant de fois que vous le souhaitez. Pour les fins de ce texte, j’ai moi-même répondu quatre fois. Je suis certain que ça ne faussera absolument pas les données. Hein?

Tout ça me semble aussi scientifique que les trucs de ma grand-mère pour arrêter le hoquet. Manger un oignon cru en me tenant sur la tête, mamie? Si vous le dites…

Alors que la ministre Monsef a reproché récemment à un comité de ne pas avoir proposé de modèle assez précis à son goût, voilà qu’elle nous invite à remplir un questionnaire qui va donner des résultats encore plus nébuleux. Un article du Maclean’s se porte à la défense du sondage/vox pop/test de personnalité et certains de ses arguments sont convaincants. Reste quand même cette douce impression qu’on nous niaise.

Comme le dit le vieil adage : quand on veut tuer son chien, on envoie un questionnaire vague dont les résultats flous vont nous permettre de dire que les Canadiens ne sont pas intéressés à la survie des canidés en général.

**

Mathieu Charlebois blogue sur la politique avec un regard humoristique.

À lire aussi: